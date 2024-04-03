Преступник попросил полицию прекратить вспоминать об облысении в объявлениях о розыске – фото

После дня рождения он также просил изменить его возраст.

Беглец огорчен тем, что полиция сообщила, что разыскивает мужчину с облысением.

Об этом пишет Metro.

Дэниел Келлавей сказал полиции Эйвона и Сомерсета, что "нет необходимости вспоминать о лысине" после того, как полиция обратилась с просьбой сообщить о его местонахождении.

Они описали 29-летнего мужчину как "белого, около 175 см, среднего телосложения, с карими глазами, редкими каштановыми волосами и волосами на лице".

Дэниел Келлавей / Фото: Avon and Somerset Police

Дэниелу не понравилось это жестокое, но точное описание, и он ответил: "Я еду в Турцию, чтобы разобраться с этим, а потом мы догоним вас".

Его разыскивают в связи с несколькими расследованиями, связанными с нарушениями ПДД, причинением уголовного ущерба и угрозами.

Но у Келлавея появились поклонники в социальных сетях, и он даже отвечает на комплименты словами: "Надо же посмеяться, не правда ли?".

Дэниел Келлавей / Фото: соцсети

Он даже снова обратился в полицию с просьбой изменить его возраст после того, как прошел его день рождения.

"У меня сегодня день рождения, поэтому могли бы вы обновить пост? Уже 29 лет. И да, я лысею, но готовлюсь к трансплантации", - посмеялся он.

Детектив в отставке Мик Невилл сказал: "Я не сомневаюсь, что полиция будет прочесывать окрестности в его поисках. Но Келлавею недолго придется смеяться над этим конфликтом с законом – сетка будет затягивать его в свои сети".

До сих пор ему удавалось избегать полиции.

Напомним, россиянин в плавках устроил массовую драку в Таиланде. Его удалось усмирить только электрошокером.

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