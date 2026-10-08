Превратил Airbnb в «комнату убийств»: студент-фанат «Декстера» зарезал 24-летнюю женщину

Бенджамин Дэй. Фото: West Midlands Police

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В Великобритании студент-криминалист Бенджамин Дэй признал себя виновным в убийстве 24-летней Марии Сачану. По данным следствия, парень, увлекавшийся сериалом «Декстер», заранее подготовил в доме, арендованном через Airbnb, так называемую «комнату для убийств».

Об этом сообщило издание Unilad.

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Полиция Вест-Мидлендса обнародовала видео задержания Дея, которое произошло 21 декабря 2025 года. На кадрах виден окровавленный студент Вустерского университета, находящийся на улице в Дадли.

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На момент совершения преступления Дею было 19 лет. Следствие установило, что он заманил Сачану, которая работала секс-работницей, в съемную квартиру в Тивидейле. Спальню он заранее накрыл полиэтиленовой пленкой, закрепив её на стенах скобами. Там мужчина нанёс женщине 78 ножевых ранений.

После убийства Дэй пытался расчленить тело и порезал себе руку. Около 12:50 он сам позвонил в службу экстренной помощи, а затем остановил полицейскую машину. Правоохранителям студент заявил, что его якобы укусил лис или дикая собака. Офицеры усомнились в его объяснении и задержали молодого человека.

Примерно через два часа владелец съемного жилья сообщил полиции о крови у лестницы. Во время обыска правоохранители обнаружили тело Сачана рядом с кроватью. В квартире также нашли ножи, степлер, клейкую ленту, фартук, пластиковый защитный щиток и средства для уборки.

Согласно материалам дела, Дэй потратил несколько часов на подготовку комнаты. Следователи заявили, что он был одержим персонажем сериала «Декстер», в котором главный герой — серийный убийца.

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Изначально защита Дея планировала настаивать на самообороне и утверждать, что он подготовил комнату для съёмки видео, посвящённого «Декстеру», для TikTok. Однако на второй день судебного процесса подсудимый изменил свою позицию и признал себя виновным в убийстве.

Детектив-инспектор Мэтт Марстон заявил, что преступление было тщательно спланировано, а Марию Сачану намеренно заманили в заранее подготовленное помещение. После признания вины Дея оставили под стражей.

Напомним, в США полицейскую приговорили к смертной казни за тройное убийство во время ограбления ресторана. После перестрелки она вернулась на место преступления вместе с правоохранителями.

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