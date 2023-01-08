Превратился в волка: мужчина потратил 20 тысяч долларов, чтобы "быть диким животным"

Муж говорит, что он всегда мечтал о таком костюме.

В Японии мужчина потратил почти 20 тысяч долларов, чтобы превратиться в волка. Его мечта сбылась благодаря ультрареалистическому костюму, заказанному в одной из компании.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

В одной из японских компаний мужчина заказал костюм волка, потратив на него около 20 тысяч долларов. Работу над костюмом выполняли почти 50 дней. Заказчик был доволен результатом.

Фото: dailymail.co.uk

Японец рассказал, что он с детства любил животных и мечтал о реалистичном костюме волка, чтобы почувствовать себя "диким животным".

Компания, которая шила костюм на заказ, долгое время изучала изображения волков, чтобы сшить максимально реалистичный костюм. После примерки заказчик остался доволен работой.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, колония пингвинов, поселившаяся у украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, стала такой большой, что ученым приходится рыть рвы в снегу, чтобы пингвины не могли ее окружить.

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