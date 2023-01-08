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Превратился в волка: мужчина потратил 20 тысяч долларов, чтобы "быть диким животным"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5202
Время на прочтение
1 мин
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Превратился в волка: мужчина потратил 20 тысяч долларов, чтобы "быть диким животным"

Фото: dailymail.co.uk

Муж говорит, что он всегда мечтал о таком костюме.

В Японии мужчина потратил почти 20 тысяч долларов, чтобы превратиться в волка. Его мечта сбылась благодаря ультрареалистическому костюму, заказанному в одной из компании.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

В одной из японских компаний мужчина заказал костюм волка, потратив на него около 20 тысяч долларов. Работу над костюмом выполняли почти 50 дней. Заказчик был доволен результатом.

© dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Японец рассказал, что он с детства любил животных и мечтал о реалистичном костюме волка, чтобы почувствовать себя "диким животным".

Компания, которая шила костюм на заказ, долгое время изучала изображения волков, чтобы сшить максимально реалистичный костюм. После примерки заказчик остался доволен работой.

© dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Напомним, колония пингвинов, поселившаяся у украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, стала такой большой, что ученым приходится рыть рвы в снегу, чтобы пингвины не могли ее окружить.

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Дата публикации
Просмотры
5202
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