Превзошло Пентагон: что известно о новом самом большом в мире офисном здании – фото

Недавно открытая Суратская алмазная биржа в индийском штате Гуджарат – это массивный офисный комплекс, состоящий из девяти прямоугольных построек, соединенных между собой центральным "хребтом".

Об этом пишет Oddity Central.

В течение 80 лет Пентагон удерживал титул самого большого здания в мире, но недавно его свергла с трона Суратская алмазная биржа – огромный центр огранки и торговли бриллиантами, превышающий площадь Пентагона в 66 73 624 кв. почти на 55 000 кв.м. Раскидистый 15-этажный комплекс занимает более 35 акров земли на окраине города Сурат в индийском штате Гуджарат и имеет более 4700 офисных помещений и мастерских, а также 131 большой лифт, делающих передвижение между девятью зданиями Суратской алмазной биржи легким. Интересно, что превзойти Пентагон никогда не было планом; вместо этого индийская архитектурная фирма Morphogenesis просто пыталась удовлетворить огромный спрос на пространство.

"Мы решили создать нечто знаковое, заимствующее из контекста и сообщества, с которым мы работаем", — сказала соучредительница Morphogenesis Сонали Растоги, добавив, что ее план здания "основывается на экологическом и устойчивом дизайне больше, чем на определенном архитектурном языке".

Суратская алмазная биржа / Фото: youtube.com/@SuratDiamondBourse

Суратская алмазная биржа должна стать самым крупным и современным в мире центром международной торговли бриллиантами и ювелирными изделиями. 90% мировых бриллиантов огранивались в Сурате, поэтому собрать ремесленников и торговцев под одной крышей было главной целью. Morphogenesis выбрали дизайн, отдаленно напоминающий терминал аэропорта – девять прямоугольных построек, соединенных длинным центральным коридором.

Суратская алмазная биржа / Фото: youtube.com/@SuratDiamondBourse

Новое самое большое в мире офисное здание стоило 32 миллиарда рупий (388 миллионов долларов), что, безусловно, копейки, но стоит того, чтобы собрать под одной крышей шумный бриллиантовый бизнес Сурата. Несмотря на массивные размеры, перемещение между его 15-этажными башнями, как говорится, не вызывает никаких трудностей: среднестатистическому человеку нужно всего шесть минут, чтобы подняться на вершину любой из девяти прямоугольных башен с помощью 131 лифта, управляемого "умной" системой.

Суратская алмазная биржа / Фото: youtube.com/@SuratDiamondBourse

Массивный комплекс может вместить более 65 000 человек, а также 4 500 автомобилей и 10 000 двухколесных транспортных средств, что больше, чем в некоторых современных небольших городах.

Суратская алмазная биржа / Фото: youtube.com/@SuratDiamondBourse

Напомним, что известно о самом высоком в мире аэропорте, где перед полетом люди вдыхают кислород. У него только одна взлетная полоса.

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