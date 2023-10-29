Президент Чехии ударил военного флагом по голове и сбил фуражку (видео конфуза)

Президент Чехии во время торжественной церемонии попал в курьезную ситуацию, не удержав переданный ему флаг.

Президент Чехии Петр Павел оконфузился во время церемонии по случаю 105-й годовщины создания Чехословакии. Павел не удержал переданный ему флаг и случайно сбил фуражку стоявшего рядом солдата Замковой стражи.

Момент неловкого инцидента уже появился в Сети. На кадрах можно увидеть, что неожиданный удар по голове под президента немного смутил солдата, который даже немного пошатнулся. Однако он продолжил церемонию, сделав вид, что ничего не произошло.

Президент Чехии оконфузился: ударил военным флагом по голове

Впоследствии президент Чехии в соцсетях извинился перед военным.

"Я чувствую необходимость по крайней мере таким образом извиниться за физический или психологический ущерб члену Замкового караула, которого ударил боевой флаг во время церемонии. Это, безусловно, не была попытка разнообразить стандартную военную процедуру новым элементом. Я просто недооценил вес", — отметил Павел.

Ранее сообщалось, что президент Чехии разрешил еще 14 своим гражданам воевать в ВСУ.

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