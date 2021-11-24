Президенты на кухне: Байден и Гаррис помогли готовить обеды для нуждающихся (видео)

Это приурочено ко Дню благодарения.

Американский президент Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис ко Дню благодарения помогли готовить обеды для нуждающихся.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 ноября.

Также читайте В малиновом пальто и жемчугах: Джилл Байден встретила рождественскую елку

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден, а также вице-президент Камала Гаррис с мужем Дугласом Эмхоффом посетили благотворительное заведение в Вашингтоне. Традиции готовить праздничные обеды для тех, кто не может себе это позволить, уже много лет. К ней приобщаются как рядовые американцы, так и представители властной верхушки.

Сам День благодарения, который Америка будет отмечать уже завтра, Джо Байден проведет вместе с семьей на острове Нан-Такет в штате Массачусетс. Это место для отдыха политик использует годами. Традиция собираться за праздничным столом всей семьей прерывалась всего дважды: в 2015-м, после смерти сына Байдена — Бо, а также в прошлом году — из-за пандемии COVID-19.

Президенты на кухне: Джо Байден и Камала Гаррис ко Дню Благодарения помогли готовить обеды для нуждающихся

Как сообщалось, президент США Джо Байден в пятницу, 19 ноября, во время традиционной церемонии ко Дню благодарения в Белом доме помиловал двух индеек. По словам Байдена, прозвище птиц, а именно Арахисово Масло и Желе, напомнили ему бутерброд, который он часто ест на обед.

Читайте также: