Приближается ли конец света: «рыбу Судного дня» выбросило у берегов Чили

«Рыба „Судного дня“

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На побережье Тихого океана в городе Мехиллионес (на севере Чили) обнаружили редкое глубоководное существо — хохлатого селедочного короля длиной 4,8 метра с диаметром глаз более 5 см. Об обнаружении морского гиганта сообщил Центр исследования морской фауны и наблюдение за китообразными.

В соцсетях и СМИ это существо мгновенно окрестили «рыбой Судного дня» (Doomsday fish), что вновь возмутило обсуждение вокруг катаклизмов.

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«Рыба „Судного дня“ — что это за существо

Селедочный король хохлатый, также известный как рыба-весло или рыба-ремень (Regalecus glesne), принадлежит к семейству Regalecidae и считается самой длинной костной рыбой среди всех существующих в мировом океане. Этот полуглубоководный житель распространен в умеренных и тропических водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, где занимает сумеречную мезопелагическую зону на глубинах от 200 до 1000 метров.

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Селедочный король имеет серебристое тело и алый пловец в форме короны. Своим поэтическим названием «селедочный король» существо обязано нескольким факторам, во-первых, характерному удлиненному лучу спинного плавника, образующему алый «хохолок» или корону над головой, а во-вторых — историческим наблюдением рыболовов, которые нередко замечали этих гигантов среди косяков сельди, которыми они питаются.

Согласно данным Florida Museum of Natural History, анатомия и поведение этого вида существенно отличаются от большинства океанических рыб:

Впечатляющие габариты и рекорды. Обычные взрослые экземпляры достигают 5,5 метров в длину при весе около 250 кг, однако зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса абсолютный максимум составляет 11 метров . Найденный у берегов Чили 4,8-метровый особняк по биологическим меркам считается сравнительно небольшим.

Анатомические особенности. Тело рыбы лентовидное, серебристо-белое с темными пятнами, полностью лишено чешуи и покрыто твердыми бугорками. Ее грудные плавники трансформировались в длинные весловидные отростки с расширениями на концах, благодаря чему вид и получил англоязычное название oarfish («рыба-весло»).

Уникальный способ плавания. В отличие от большинства рыб, селедочный король передвигается в толще воды вертикально — головой вверх, волнообразно изгибая длинный спинной пловец. Это позволяет ему оставаться незамеченным снизу и эффективно охотиться на мелких ракообразных, крыльях и кальмарах, захватывая их беззубым ртом путем всасывания.

Отсутствие угрозы для человека. Несмотря на свой мифический вид, исторически питавший легенды о морских змеях, существо абсолютно невинно для людей и лишено массивных зубов или ядовитых желез.

Из-за глубоководного образа жизни и отсутствия плавательного пузыря, приспособленного к быстрым изменениям давления, выход сельди короля на мелководье или его появление на побережье является крайне редким событием. Обычно это свидетельствует о том, что рыба ослабла из-за болезни, получила травмы во время шторма или попала под действие мощных восходящих океанических течений, которые выталкивают ее из родной среды на поверхность.

Мистическая репутация «рыбы „Судного дня“ и хроника „катастрофических совпадений“

Мистическая репутация селедочного короля уходит корнями древнего японского фольклора. В Японии это редкое глубоководное существо традиционно называли Ryugu no tsukai, переводимое как «посланник из дворца морского бога». Согласно мифам, появление рыбы-весла на мелководье или ее выпадение на пляж служило предупреждением от морского владыки о приближении разрушительных подводных толчков и цунами.

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Эти мифы постоянно возвращаются в новости, потому что появление редких рыб иногда действительно совпадает с землетрясениями или извержениями вулканов.

К примеру, крупное японское землетрясение (2011 год). Накануне катастрофических событий в регионе Тохоку, повлекших за собой разрушительное цунами и аварию на АЭС «Фукусима-1», на восточном побережье Японии в течение нескольких месяцев было обнаружено более двух десятков селедочных королей. Именно этот случай закрепил за существом современное прозвище «рыба Судного дня».

В конце августа 2026 года мертвую 4-метровую рыбу-весло обнаружили у острова Комодо в Индонезии. Всего через шесть дней в регионе активизировались сразу несколько вулканов и произошел подземный толчок магнитудой 5,2, что в очередной раз подогрело тревогу в Сети.

Несмотря на такие впечатляющие совпадения, специалисты подчеркивают, что человеческая психика склонна замечать только те случаи, которые подтверждают предрассудки, и игнорировать сотни других находок рыбы-весла, после которых никаких катаклизмов не происходило.

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Что говорит наука: почему «рыбу Судного дня» действительно выбрасывает на берег

Несмотря на жуткие легенды и тревожные сообщения в соцсетях, ученые и океанологи единодушны, никакой мистической связи между появлением сельди короля и приближением землетрясений или конца света нет. Попадание глубоководных жителей на мелководье объясняется обычными законами физики и биологии.

Исследователи выделяют несколько ключевых причин, по которым эти рыбы оказываются на берегу. В 2019 году японские ученые провели масштабное исследование, сопоставив архивные данные о появлении селедочных королей с данными о подводных толчках за несколько десятилетий. Ученые сравнили более двухсот случаев и не выявили никакой статистической связи между выбрасыванием рыб на берег и сейсмической активностью. Люди просто склонны запоминать редкие совпадения и игнорировать сотни случаев, когда после появления рыбы ничего не произошло.

Несмотря на свои поразительные размеры, селедочный король является довольно слабым плавцом, который медленно передвигается благодаря волнообразным движениям длинного спинного плавника. Если рыба травмируется, болеет, истощается от старости или попадает в зону сильного шторма, она теряет способность сопротивляться течениям и ее просто выносит к поверхности.

Район Мехиллионес и Арики на севере Чили расположен рядом с глубоководным Перуанско-Чилийским желобом в зоне столкновения тектонических плит Наска и Южноамериканской. В этой акватории регулярно возникают мощные восходящие океанические течения (апвелинг). Они поднимают холодные массы воды из глубины к поверхности, захватывая и выталкивая на мелководье ослабленных глубоководных существ.

Таким образом, появление почти 5-метрового селедочного короля на пляже в Чили — это редкое биологическое событие и ценная возможность для ученых исследовать малоизученного жителя океана, а не знак приближения природного бедствия.

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