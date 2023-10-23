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Причудливый бык родился с дополнительными ногами, растущими с шеи: как он выглядит (фото)

Причудливый бык родился с дополнительными ногами, растущими с шеи: как он выглядит (фото)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1498
Время на прочтение
2 мин
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Причудливый бык родился с дополнительными ногами, растущими с шеи: как он выглядит (фото)

Бык с шестью ногами / Фото: CEN

Эксперты не думали, что он выживет, но Гамбьярра ведет "нормальную жизнь".

Ветеринары были озадачены после того, как шестиногий бык бросил вызов всем шансам на выживание.

Об этом пишет Daily Star.

В прошлом году Дивин Пауло помог одной из своих коров во время родов на своей ферме в Эдей, Бразилия, но потерял дар речи, когда заметил дополнительную пару ног, росших с шеи теленка.

Ветеринары предполагали, что животное будет жить недолго. Но сейчас, спустя более года, молодой бык все еще жив.

Бык с шестью ногами / Фото: CEN / ©
Бык с шестью ногами / Фото: CEN

По словам фермера, ветеринары сначала беспокоились о здоровье животного и не думали, что оно выживет из-за своего состояния. Но бык продолжал вести нормальную жизнь.

Пауло сказал, что дал ему имя Гамбьярра, добавив, что он в "прекрасном состоянии".

Бык с шестью ногами / Фото: CEN / ©
Бык с шестью ногами / Фото: CEN

Профессор Федерального университета Гояса (UFG) Пауло Кейрос объяснил, что это состояние называется полимелией.

Он сказал: "Полимелия может быть вызвана генетическими мутациями, а также неадекватным ростом близнецов во время беременности. Эти причины могут быть связаны с заболеваниями или дефицитом питательных веществ, влияющих на развитие плода во время беременности".

Напомним, недавно кошка с двумя носами озадачила ветеринаров. Животное считают "единственным в своем роде".

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Дата публикации
Просмотры
1498
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