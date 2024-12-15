Придворный скандал: горничная Букингемского дворца устроила пьяную драку на рождественской вечеринке

24-летняя женщина швыряла бокалами и бросалась с кулаками на работников бара.

Полиции Лондона пришлось усмирять 24-летнюю женщину, которая разбушевалась на рождественской вечеринке для персонала Букингемского дворца. В баре она швыряла бокалами и пыталась избить одного из менеджеров.

Об этом инциденте, который произошел вне дворца, сообщает издание Sun.

Как оказалось, праздник для королевской обслуги начался в Букингемском дворце в послеобеденное время, персонал наслаждался напитками и мероприятие прошло совершенно прилично.

Впоследствии около полусотни работников решили продолжить празднование и собрались в баре, расположенном неподалеку — на улице Виктории.

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Приблизительно в девять часов вечера одна из горничных начала вести себя слишком агрессивно и охрана заведения не могла успокоить 24-летнюю женщину.

"Я никогда не видел, чтобы кто-то так сходил с ума во время вечеринки", — сказал изданию один из свидетелей.

После задержания она провела ночь в камере и была освобождена примерно через 24 часа, "получив предупреждение о штрафе за хулиганство".

В Букингемском дворце сообщили, что дело расследуется, добавив, что к сотруднице могут быть применены дисциплинарные меры.

“Нам известно об инциденте за пределами рабочего места с участием ряда домашних работников, которые раньше присутствовали на вечернем приеме во дворце.Хотя это было неформальное светское собрание, а не официальная рождественская вечеринка, было проведено расследование, со строгим дисциплинарным процессом в отношении отдельных сотрудников и принятием соответствующих мер", - сказал представитель Букингемского дворца.

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