Приехали в отпуск вдвоем, а вернулись втроем: как пара неожиданно стала родителями

Гелен и Дарси с Оливией после родов Гелен / © SWNS

Реклама

Британская пара, 45-летние Гелен и Майкл Грин, испытала настоящий шок во время отпуска в Канаде: они стали родителями третьего ребенка, хотя даже не подозревали о беременности.

Об этом пишет New York Post.

Во время 10-дневного путешествия, которое они совершили с 6-летней дочерью Дарси, Гелен внезапно почувствовала сильную боль в животе. Менее чем через три часа после этого она родила ребенка в гостиничном номере.

Реклама

«Я не думала, что происходит, мое тело просто возобладало, — рассказала Гелен. — После двух мощных потуг родился ребенок».

Для Майкла это был настоящий шок, когда он очнулся от плача младенца. Они сразу вызвали скорую помощь. В больнице врачи были не менее удивлены, поскольку Гелен не имела никаких симптомов беременности и вела обычный образ жизни, а после рождения предыдущего ребенка у нее были выкидыши, поэтому она считала, что наступила перименопауза.

Новорожденную девочку назвали Оливией в честь медсестры, помогавшей семье. Несмотря на шок и неожиданные бюрократические трудности с оформлением документов, семья провела в Канаде более месяца, ожидая свидетельства о рождении и паспорте для дочери. Общие расходы, связанные с неожиданным пополнением, составили около 12 200 долларов, которые, как надеется семья, возместит туристическая страховка. Несмотря на все трудности, родители счастливы, а Оливия стала «прекрасным сюрпризом» для всей семьи.

Напомним, уникальный случай произошел с 20-летней Шарлоттой, родившей своего первого ребенка всего через 17 часов после того, как узнала о своей беременности.