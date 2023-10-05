Приехавшую на роды женщину оштрафовали на 120 долларов: что произошло

В Австралии пара, приехавшая на роды на своем автомобиле, оштрафована.

Об этом пишет 9news.

Грегу Маллинзу выписали штраф в размере 120 долларов. Пока его партнерша Карли Эрл находилась в родзале, рожая их девочку Хейзел, время парковки прошло и превысило 12 минут.

"Было несколько пугавших моментов, у нее упал пульс, есть определенные элементы родов, которые непредсказуемы", — вспомнила Карли.

Когда семья вернулась домой, по почте пришло неожиданное письмо. "Мы просто подумали, что это смешно", — сказала новоиспеченная мамочка.

Пара решила обжаловать штраф, но налоговая служба Нового Южного Уэльса отклонила ходатайство.

"Мы принимаем во внимание ваши комментарии о том, что у вашей жены были роды, и вы не смогли пойти, чтобы заплатить за дополнительную парковку, однако мы не можем отменить штраф", — говорилось в сообщении.

Карли сказала, что "на планете нет человека", который мог бы пойти и переместить свою машину в такой ситуации.

Впрочем, впоследствии штраф отменили после огласки в СМИ. Представители налоговой службы также позвонили супругам и извинились.

Напомним, женщина забеременела дважды за неделю и родила троих детей. Это явление называется суперфетация и настолько редко, что сейчас только 10 подтвержденных случаев.

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