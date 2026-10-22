Приговоренная к смертной казни американка заговорила после неудачной казни: новые подробности

Криста Пайк выступила после неудачной казни в США — подробности

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В США 50-летняя Криста Пайк, пережившая неудачную попытку казни в штате Теннесси, постепенно поправляется. После введения двух смертельных доз препарата женщина попала в больницу, однако теперь может самостоятельно передвигаться и разговаривать полными предложениями.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Как чувствует себя женщина после неудачной казни

Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году, пережила попытку приведения приговора в исполнение 30 сентября. В штате Теннесси ей дважды ввели смертельную дозу пентобарбитала, однако женщина осталась жива.

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После инцидента Пайк была госпитализирована. Впоследствии её выписали из больницы, и сейчас она продолжает восстанавливаться в тюрьме.

По последним данным, обнародованным её адвокатами, состояние 50-летней американки заметно улучшилось. Теперь она может ходить без посторонней помощи, а также чётко выражать свои мысли полными предложениями.

Ранее сообщалось, что после неудачной казни Пайк была дезориентирована. Она могла общаться, однако её возможности оставались ограниченными.

Несмотря на положительные изменения, медики продолжают следить за здоровьем осужденной. Адвокаты отмечают, что на данный момент невозможно определить, какие долгосрочные последствия для организма будет иметь введение двух смертельных доз пентобарбитала.

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Юридическая команда Пайк также выразила благодарность спасателям и медицинским работникам, которые помогали ей в чрезвычайных обстоятельствах.

Что помнит осужденная о попытке казни

Ранее анестезиолог Джоэл Зивот, консультирующий адвокатов Пайк, рассказал BBC о её состоянии после госпитализации.

По его словам, женщина сохранила отдельные воспоминания о пребывании в медицинском учреждении, однако, скорее всего, не помнит момента, когда ей пытались привести в исполнение смертный приговор.

«У неё есть некоторые воспоминания о пребывании в больнице, но, как я полагаю, нет воспоминаний о попытке казни», — пояснил врач.

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Зивот отмечал, что первые признаки восстановления давали повод для оптимизма. В то же время он предостерегал от поспешных выводов, поскольку после такого инцидента еще рано оценивать все возможные последствия для здоровья.

Могут ли казнить Криста Пайка во второй раз?

Неудачная попытка приведения в исполнение смертного приговора поставила перед властями Теннесси ряд юридических вопросов. После инцидента штат приостановил казни до конца 2026 года, пока продолжается расследование обстоятельств происшествия.

Пока неизвестно, будут ли предприниматься попытки повторно привести приговор в отношении Пайка в исполнение.

Её адвокаты могут обжаловать такое решение, сославшись на Восьмую поправку к Конституции США. Она запрещает применение жестоких и необычных наказаний. Особенно остро этот вопрос может встать, если власти вновь решат применить смертельную инъекцию.

Исполнительный директор некоммерческой организации «Центр информации о смертной казни» Робин Махер ранее заявил USA Today, что с юридической точки зрения ситуация является беспрецедентной.

«Мы находимся на неизведанной территории», — отметил он.

По словам Махера, Верховный суд США с 1947 года не рассматривал вопрос о том, противоречит ли Конституции повторная попытка казни после неудачной первой.

Он подчеркнул, что теперь возникают правовые вопросы, на которые пока нет однозначных ответов.

Между тем результаты недавнего опроса Reuters/Ipsos показывают, что повторную попытку казни Пайк поддерживает лишь примерно треть американцев.

Напомним, ранее Криста Пайк отправила другу жуткое сообщение после возвращения в тюрьму. В сообщении говорилось: «Я в тюрьме. Я тебя так сильно люблю!»

Напомним, ранее стали известны новые подробности неудачной казни Кристи Пайк в США. По данным Associated Press, во время процедуры в камере появился бумажный пресс размером примерно с мяч для гольфа. Его назначение официально не объяснили, однако появление предмета свидетельствовало о том, что смертельные препараты уже ввели. После этого начался пятиминутный отсчёт, и занавес опустили. Однако примерно через три минуты его снова подняли.

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