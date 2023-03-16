Приговоренный к 400 годам заключения мужчина вышел на свободу: почему его отпустили через 34 года

В 1989 году Сидни Холмса осудили по делу о вооруженном ограблении.

Во Флориде, США, вышел на свободу Сидни Холмс, приговоренный к 400 годам тюрьмы.

57-летнего мужчину признали невиновным после 34 лет за решеткой.

Об этом пишет ladbible.com.

В 1989 году Сидни осудили по делу о вооруженном ограблении. Холмса признали виновным в том, что он был водителем двух мужчин, ограбивших мужчину и женщину под дулом пистолета у магазина во Флориде. Мужчины также забрали автомобиль потерпевших.

Срок он отбывал в главной тюрьме округа Бровард, штат Флорида. Несмотря на то, что мужчина провел более половины своей жизни в тюрьме за преступление, которое не совершил, Холмс не держит ни на кого зла.

"С моей христианской верой я не могу ненавидеть. Просто нужно продолжать двигаться", – сказал он.

Фото: ladbible.com

Дело было рассмотрено, когда в 2020 году Холмс обратился в отдел проверки обвинительных приговоров прокуратуры. Повторное расследование показало, что "нет никаких улик, связывающих Холмса с ограблением, кроме неправильной идентификации его как подозреваемого".

Напомним, в штате Колорадо 31-летняя женщина, признавшаяся в сексе с 13-летним подростком и забеременевшая от него, не будет отбывать заключение. Мать подростка пожаловалась на "двойные стандарты", поскольку жертва сексуального насилия – мальчик.

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