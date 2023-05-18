Прихожане узнали в церкви звезду фильмов для взрослых: их реакция шокировала девушку

Порноактриса из США Лия Готти рассказала, что ее шокировало поведение прихожан одной из протестантских церквей. Когда они узнали девушку, то попросили больше не приходить в храм.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Порнозвезда рассказала, что ее осуждали в церкви из-за ее карьеры. Случилось это тогда, когда она стала встречаться с мужчиной, называвшим себя христианином. Для него было важно, чтобы его избранница посещала церковь.

"Я ходила в церковь с его мамой. Он заставлял меня одеваться очень скромно. Он все время называл меня грязной шлюхой. Я ненавидела себя — у меня даже иногда были галлюцинации. Каждый раз, когда я смотрела в зеркало, оно походило на другое лицо", – вспоминает Лия.

Порнозвезда рассказала о травле в церкви. / Фото: dailystar.co.uk

Однажды мать ее любимого сказала женщине, что ее больше не хотят видеть прихожане. Произошло это потому, что подростки в церкви узнали звезду фильмов для взрослых и рассказали это всем. Верующих разозлило то, что Лия ходит в их храм.

Девушка объяснила, что ребята из церковной молодежной группы распространяли откровенные фрагменты ее порнофильмов, чтобы больше не видеть ее. Из-за давления своего партнера и осуждения церковного сообщества Лия даже хотела совершить самоубийство.

"Каждый раз, когда я пыталась вернуться в церковь, меня отвергали или давали почувствовать, что мне там не место. Моей целью было показать людям, что я обычный человек. А то, что я снималась в порно, не значит, что я плохой человек", – говорит актриса.

Напомним, 25-летняя модель Мэри Магдалина заявила, что ее выгнали из самолета из-за ее внешности. Женщина утверждает, что экипажу не понравилась ее 10-килограммовая грудь.

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