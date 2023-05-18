Прихожане узнали в церкви звезду фильмов для взрослых: их реакция шокировала девушку

Девушка говорит, что ее пытались довести до самоубийства.
Порноактриса из США Лия Готти рассказала, что ее шокировало поведение прихожан одной из протестантских церквей. Когда они узнали девушку, то попросили больше не приходить в храм.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Порнозвезда рассказала, что ее осуждали в церкви из-за ее карьеры. Случилось это тогда, когда она стала встречаться с мужчиной, называвшим себя христианином. Для него было важно, чтобы его избранница посещала церковь.
"Я ходила в церковь с его мамой. Он заставлял меня одеваться очень скромно. Он все время называл меня грязной шлюхой. Я ненавидела себя — у меня даже иногда были галлюцинации. Каждый раз, когда я смотрела в зеркало, оно походило на другое лицо", – вспоминает Лия.
Однажды мать ее любимого сказала женщине, что ее больше не хотят видеть прихожане. Произошло это потому, что подростки в церкви узнали звезду фильмов для взрослых и рассказали это всем. Верующих разозлило то, что Лия ходит в их храм.
Девушка объяснила, что ребята из церковной молодежной группы распространяли откровенные фрагменты ее порнофильмов, чтобы больше не видеть ее. Из-за давления своего партнера и осуждения церковного сообщества Лия даже хотела совершить самоубийство.
"Каждый раз, когда я пыталась вернуться в церковь, меня отвергали или давали почувствовать, что мне там не место. Моей целью было показать людям, что я обычный человек. А то, что я снималась в порно, не значит, что я плохой человек", – говорит актриса.
Напомним, 25-летняя модель Мэри Магдалина заявила, что ее выгнали из самолета из-за ее внешности. Женщина утверждает, что экипажу не понравилась ее 10-килограммовая грудь.
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