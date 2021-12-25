Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Приказала избить детям, а потом добила палкой: мать и мачеху обвинили в расправе над 9-летним мальчиком

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Приказала избить детям, а потом добила палкой: мать и мачеху обвинили в расправе над 9-летним мальчиком

pixabay.com

Мать ребенка не спасла его от избиений.

В штате Индиана в США мать и мачеху обвинили в убийстве 9-летнего мальчика. Ребенок умер после жестокого избиения.

Об этом сообщает nypost.com.

По данным издания, 9-летний Элайджа Томас Росс скончался после того, как мальчика палкой жестоко избила его мачеха Алеша Лин Миллер.

Мать ребенка и жена подозреваемого в убийстве Джена Мэй Миллер рассказала, что мальчик во время издевательств умолял его не бить, однако это не остановило его мачеху.

© nypost.com
nypost.com

Братья мальчика рассказали, что Алеша Лин Миллер, которую они называли "папой", всегда жестоко относилась к покойному. Один из мальчиков добавил, что в ночь трагедии он подрался с братом. Тогда пришла мачеха, которая приказала ему избить Элайджу и поставила потерпевшего в угол. После этого женщина сама избила 9-летнего мальчика, из-за чего тот скончался.

Мачеху ребенка обвиняют в смертельном избиении, а мать мальчика в том, что она видел, как над ее сыном издеваются, однако никак не помогла ребенку, что привело к трагедии.

Читайте также:

Новости Украины: мера пресечения - в Винницкой области девушка убила собственную мать

Новости Украины: мера пресечения - в Винницкой области девушка убила собственную мать
Следующая публикация