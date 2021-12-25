Приказала избить детям, а потом добила палкой: мать и мачеху обвинили в расправе над 9-летним мальчиком

Приказала избить детям, а потом добила палкой: мать и мачеху обвинили в расправе над 9-летним мальчиком

Мать ребенка не спасла его от избиений.

В штате Индиана в США мать и мачеху обвинили в убийстве 9-летнего мальчика. Ребенок умер после жестокого избиения.

Об этом сообщает nypost.com.

По данным издания, 9-летний Элайджа Томас Росс скончался после того, как мальчика палкой жестоко избила его мачеха Алеша Лин Миллер.

Мать ребенка и жена подозреваемого в убийстве Джена Мэй Миллер рассказала, что мальчик во время издевательств умолял его не бить, однако это не остановило его мачеху.

nypost.com

Братья мальчика рассказали, что Алеша Лин Миллер, которую они называли "папой", всегда жестоко относилась к покойному. Один из мальчиков добавил, что в ночь трагедии он подрался с братом. Тогда пришла мачеха, которая приказала ему избить Элайджу и поставила потерпевшего в угол. После этого женщина сама избила 9-летнего мальчика, из-за чего тот скончался.

Мачеху ребенка обвиняют в смертельном избиении, а мать мальчика в том, что она видел, как над ее сыном издеваются, однако никак не помогла ребенку, что привело к трагедии.

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