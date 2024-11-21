Приклеенный скотчем банан продали за $6,2 млн: кто его приобрел и фото

Вирусная картина с бананом продана за $6,24 млн.

Об этом сообщает CNN.

Когда в 2019 году банан, приклеенный скотчем к стене, был продан за $120 000, в социальных сетях поднялся шум и начались вековые споры о значении искусства. Но вирусное творение художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" оказалось надежной инвестицией для одного коллекционера: одно из трех "изданий" картины побило все ожидания и было продано за 6,24 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 20 ноября.

Аукционный дом оценивал работу в диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов. Торги начались с 800 000 долларов. При продаже аукционист Оливер Баркер назвал работу "знаковой" и "взрывной", шутя, что продавать банан на аукционе – это "слова, которые он никогда не думал, что скажет".

Вскоре после продажи Sotheby's сообщил, что работу приобрел Джастин Сун, китайский коллекционер и основатель криптовалютной платформы.

"Это не просто произведение искусства", – сказал Сун в пресс-релизе. "Это культурный феномен, объединяющий мир искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Я верю, что эта работа вдохновит больше размышлений и дискуссий в будущем и станет частью истории".

Картина с бананом продана за $6,24 млн / Фото: Associated Press

Как победитель торгов, он получит рулон клейкой ленты и один банан, а также сертификат подлинности и официальную инструкцию по установке работы. Перед продажей Sotheby's подтвердил, что ни скотч, ни банан не являются оригиналами.

"Комедиант" — это концептуальное произведение искусства, и реальные физические материалы заменяются при каждой инсталляции", — сообщил тогда представитель аукциона.

Оригинал картины был создан из банана, купленного в продуктовом магазине в Майами, хотя галерея заявила, что его можно заменить согласно инструкциям художника.

Художественный мир разделился во мнениях о достоинствах работы, хотя некоторые критики усматривали в ней корни богатой традиции концептуальных работ – от знаменитого навесного писсуара Марселя Дюшана – ставящих под сомнение ценность искусства как такового. Вскоре образовалась толпа, посетители ярмарки выстроились в очередь, чтобы увидеть вирусную инсталляцию.

Картина с бананом продана за $6,24 млн / Фото: Associated Press

События приобрели неожиданный поворот, когда перформансист Дэвид Датуна схватил банан со стены, а затем почистил и съел его на глазах у сотен ошеломленных посетителей ярмарки. Позже он защищал свой поступок как художественный перформанс, а не акт вандализма.

В конце концов инсталляцию в Майами убрали из соображений общественной безопасности, но все три издания были проданы на ярмарке. Два из них были приобретены частными коллекционерами за 120 000 долларов, а третий – за большую (но не разглашаемую) сумму, и впоследствии был подарен музею Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Напомним, шведская министерша страдает бананофобией. Чиновница, утверждающая, что испытывает что-то вроде аллергии, рассказала, как это влияет на ее работу.

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