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Прилетел на отдых с паспортом жены: чем закончилась курьезная ошибка
Вместо отдыха с друзьями британец был вынужден вернуться домой.
Гражданин Великобритании Бен Мур отправился в Испанию на мальчишник с друзьями, но после приземления в аэропорту Аликанте обнаружил, что случайно взял с собой паспорт жены вместо своего. Из-за этой ошибки мужчину задержали испанские правоохранители и отправили обратно в Великобританию.
Об этом сообщает издание People.
Ошибку обнаружил только после приземления
Бен Мур вылетел из аэропорта Манчестера в испанский город Аликанте рейсом Ryanair. Перелет прошел без проблем, однако по прибытии мужчина открыл паспорт и увидел фотографию своей жены.
По его словам, он несколько раз перерыл весь багаж в надежде найти свой документ, но в конце концов понял, что по ошибке отправился в путешествие с чужим паспортом.
Эта ситуация вызвала вопросы и у испанской полиции. Из-за языкового барьера общение с правоохранителями было затруднено, а сам Мур заявил, что чувствовал себя так, будто к нему относились «немного как к преступнику».
Мужчину под конвоем полиции отпустили домой
Вместо отдыха с друзьями британец был вынужден вернуться домой. В аэропорту его сопровождали двое полицейских, поскольку правоохранители не разрешили ему самостоятельно покинуть контролируемую зону.
Сначала Мур прилетел в лондонский аэропорт Гатвик, где его ждали сотрудники пограничной службы. Оттуда он продолжил путь в свой родной город Сток.
По словам мужчины, неожиданное возвращение обошлось ему почти в 400 долларов. Тем временем его друзья остались в Испании и продолжили празднование, а он следил за их приключениями через общий чат.
Авиакомпания начала внутреннее расследование
Этот инцидент вызвал вопросы о том, как пассажира допустили на международный рейс с паспортом другого человека.
Представитель аэропорта Манчестера пояснил, что ответственность за проверку паспортов пассажиров в Великобритании возлагается на авиакомпании.
Компания Swissport, осуществляющая проверку документов для Ryanair в аэропорту Манчестера, заявила о начале внутреннего расследования и ужесточении процедур проверки документов при посадке.
Напомним, что пассажирский самолет находился в воздухе четыре часа, прежде чем экипаж обнаружил, что от самолета отвалилась деталь.