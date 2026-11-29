Салон самолета / © Unsplash

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Гражданин Великобритании Бен Мур отправился в Испанию на мальчишник с друзьями, но после приземления в аэропорту Аликанте обнаружил, что случайно взял с собой паспорт жены вместо своего. Из-за этой ошибки мужчину задержали испанские правоохранители и отправили обратно в Великобританию.

Об этом сообщает издание People.

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Ошибку обнаружил только после приземления

Бен Мур вылетел из аэропорта Манчестера в испанский город Аликанте рейсом Ryanair. Перелет прошел без проблем, однако по прибытии мужчина открыл паспорт и увидел фотографию своей жены.

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По его словам, он несколько раз перерыл весь багаж в надежде найти свой документ, но в конце концов понял, что по ошибке отправился в путешествие с чужим паспортом.

Эта ситуация вызвала вопросы и у испанской полиции. Из-за языкового барьера общение с правоохранителями было затруднено, а сам Мур заявил, что чувствовал себя так, будто к нему относились «немного как к преступнику».

Мужчину под конвоем полиции отпустили домой

Вместо отдыха с друзьями британец был вынужден вернуться домой. В аэропорту его сопровождали двое полицейских, поскольку правоохранители не разрешили ему самостоятельно покинуть контролируемую зону.

Сначала Мур прилетел в лондонский аэропорт Гатвик, где его ждали сотрудники пограничной службы. Оттуда он продолжил путь в свой родной город Сток.

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По словам мужчины, неожиданное возвращение обошлось ему почти в 400 долларов. Тем временем его друзья остались в Испании и продолжили празднование, а он следил за их приключениями через общий чат.

Авиакомпания начала внутреннее расследование

Этот инцидент вызвал вопросы о том, как пассажира допустили на международный рейс с паспортом другого человека.

Представитель аэропорта Манчестера пояснил, что ответственность за проверку паспортов пассажиров в Великобритании возлагается на авиакомпании.

Компания Swissport, осуществляющая проверку документов для Ryanair в аэропорту Манчестера, заявила о начале внутреннего расследования и ужесточении процедур проверки документов при посадке.

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Напомним, что пассажирский самолет находился в воздухе четыре часа, прежде чем экипаж обнаружил, что от самолета отвалилась деталь.

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