Приложение для знакомств "помогло" маньяку: как утечка данных поставила под угрозу жизнь женщины

Сайт знакомств «слив» адрес: история женщины, бежавшей от бывшего, но снова оказавшейся в опасности / © Киевская городская прокуратура

Женщина, сменившая место жительства, скрываясь от назойливого бывшего парня, зарегистрировалась на сайте знакомств. Ее данные слили в Сеть и бывший парень узнал адрес своей жертвы.

Об этом пишет BBC.

Американка Салли рассказывает, что ее «экс» после развода просто не давал спокойно жить. После разрыва их отношений он появлялся на работе и даже в домах ее друзей. В конце концов, ей пришлось переехать.

После долгой паузы женщина наконец-то решила снова завести отношения. Для этого она зарегистрировалась в приложении Tea Dating Advice, которое позиционировало себя как безопасное пространство для женщин в мире приложений для знакомств. В новом приложении женщины могли проверять биографическую информацию и делиться опытом отношений с мужчинами, с которыми они встречались.

Пользователи американского приложения Tea Dating Advice, доступного только в Америке, могли сообщить о женатых потенциальных партнерах или сексуальных преступниках. Также можно было размечать мужчин красными или зелеными флажками и делиться непроверенными сплетнями.

Однако в конце июля приложение было сломлено. Произошла масштабная утечка личной информации пользователей.

Утечка информации воспользовались онлайн-группы мизогинистов (женоненавистников), и в течение нескольких часов было создано несколько веб-сайтов для унижения зарегистрировавшихся женщин.

В социальных сетях были опубликованы две карты, на которых изображено 33 000 отметок, разбросанных по всей территории Соединенных Штатов. Опасаясь худшего, Салли приблизилась к карте, разыскивая свой дом. И она нашла его.

Бывший партнер-преследователь теперь может его выследить.

«Он раньше не знал, где я живу или работаю, и я приложила немало усилий, чтобы это так и осталось. Я очень испугана», — говорит Салли.

Для нее утечка информации повлияла на чувство защищенности. «Я переезжаю жить к близким, чтобы чувствовать себя в безопасности», — говорит Салли.

BBC предупредила Google о двух картах, размещенных на Google Maps, которые якобы отображают местонахождение женщин.

Компания заявила, что карты нарушали их политику по притязаниям, и удалила их. С момента возбуждения более 10 женщин подали коллективные иски против компании, владеющей Tea.

Спикер приложения Tea заявил, что они «работают над тем, чтобы идентифицировать и сообщить пользователям, чья личная информация была слита».

Также распространилось количество приложений Copycat Tea для мужчин. Однако мужчины используют приложение не ради собственной безопасности. В то же время публикуют резкие пренебрежительные отзывы о женщинах. На записях экрана, увидевших BBC, пользователи комментируют женскую сексуальность и публикуют интимные изображения женщин без их согласия в приложениях.

Разрыв между мужчинами и женщинами?

В интернете утечку информации из приложения Tea называют частью «гендерной войны» и последней каплей в гетеросексуальных знакомствах.

В издании отмечается, что гетеросексуальная молодежь все чаще отказывается от традиционных свиданий и долгосрочных романтических отношений. Негативный опыт онлайн знакомств усиливает эту напряженность.

Исследование Pew, проведенное в 2023 году, показало, что в США более половины женщин пользовались приложениями для знакомств негативным опытом, причем женщины чаще сообщали о нежелательном поведении мужчин и чувствовали себя неуверенно в этих приложениях.

