Принтер вместо плиты: как будут готовить в 2050 году и какие будут блюда (фото)

Робот готовит еду / © Pixabay

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Футурологиня в области питания доктора Моргейн Гей вместе с климатологом доктором Джозефом Пуром спрогнозировали, что изменится в рационе 2050 года. Их исследование показывает, что из-за изменения климата и новых технологий человечество перейдет на необычные ингредиенты и инновационные способы приготовления пищи — от печати блюд на 3D-принтерах до выращивания продуктов прямо на одежде.

Об этом пишет What’s The Jam.

Эксперты уверены: уже через несколько десятилетий наши привычные макароны, мясные шарики, супы и лапша будут созданы из пищевых отходов, которые будут перерабатываться и восстанавливаться в виде готовых блюд благодаря технологиям 3D-печати.

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Кроме этого, в пище все чаще будут использоваться малознакомые или даже странные на первый взгляд продукты. Среди будущих ингредиентов — одуванчик, морские водоросли (ламинария), сорго, семена тыквы, а также зерновая культура теф. Также прогнозируется появление в меню таких культур, как ковича и канигуа — родственников киноа.

Благодаря инновационным подходам одежда будущего сможет выращивать пищу непосредственно на себе. Это станет частью глобального тренда по повторному использованию и уменьшению пищевых отходов.

В Великобритании уже сейчас более 57% людей обеспокоены тем, какой будет еда в будущем, а 37% считают, что она станет пресной и невкусной. В то же время исследователи, работающие в партнерстве с HelloFresh, предлагают интересные примеры возможных блюд из будущего.

Среди таких блюд — скандинавский темп из гречки и сорго с хрустящими грибами, семенами тыквы и зеленым луком, который отрастили вторично. Еще одно блюдо — веганские «мясные» шарики из грибов, поданные в миске с сорго и сальсой — все изготовлено с помощью 3D-принтера.

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Другое интересное предложение — обжаренная лапша из водорослей с веганским «куриным мясом», сделанным из кактуса и ламинарии. Также в меню могут появиться паста из песто из зеленой моркови, баклажаном и нутом, а также соленые блинчики из тефа, поданные с салатом из одуванчика и сублимированным голубым сыром.

По словам ученых, через 25 лет изменится не только состав блюд, но и сам подход к питанию. Вместо еженедельных закупок продуктов пройдет переход к локальному выращиванию пищи в городах. Еда станет не только более дружественной к экологии, но и потенциально способной поглощать парниковые газы, а не выбрасывать их.

Доктор Моргейн Гей отметила, что мы увидим много изменений в том, как и что мы едим. «Но даже с учетом технологий опыт совместного приготовления и потребления пищи останется важной частью человеческой жизни — это помогает нам сохранять связь с близкими, природой и собственными чувствами. Искусственный интеллект не сможет заменить радость от домашнего ужина с теми, кого мы любим», — говорится в сообщении.

Ее коллега Джозеф Пур считает, что к 2050 году наше питание, вероятно, сильно изменится, но не совсем так, как этого боятся люди. «Из-за климатических вызовов нам придется выращивать более устойчивые к засухе и жаре культуры — некоторые из них еще выращивали наши предки. Чтобы избежать глобального потепления, нам нужно будет снизить потребление продуктов животного происхождения. Это будет полезно как планете, так и нашему здоровью», — считает доктор.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ученые создали уникальный 3D-принтер, печатающий еду.