- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 574
- Время на прочтение
- 1 мин
Пришел на обыск и украл интимную вещь: полицейского наказали за странный поступок
Полицейский получил 4 месяца тюрьмы из-за кражи нижнего белья во время обыска дома.
В Великобритании полицейский украл белье женщины во время обыска ее дома. За это его осудили.
Об этом пишет dailymail.co.uk
27-летний полицейский Марцин Зилинский из полиции графства Гартфордшир был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как он признался в краже женского белья из квартиры 12 сентября 2024 года.
Запись с камеры показывает, как полицейский перерывает вещи женщины, а затем обращает внимание на комод. Он берет женское белье из ящика и прячет его в задний карман, после чего выходит из спальни.
В суде он признал одно обвинение в краже, коррупции, ненадлежащем использовании полицейских полномочий и привилегий полицейским.
Суд установил, что Зилинский украл нижнее белье 12 сентября прошлого года, когда проводил обыск в доме. Женщина, проживавшая по этому адресу, была арестована в связи с другим делом, но позже была освобождена без дальнейших действий.
Зилинский уволился со службы во время расследования в ноябре 2024 года.
Напомним, отношения пары разрушил кот.