"Пришелец-дьявол", отрезавший палец и снявший кожу, показал свою любимую – фото пары

Фанатик татуировки и пирсинга, которого называют "самым модифицированным человеком в мире", влюбился.

Об этом он рассказал Need To Know.

Марсело "B-Boy" Де Соуза Рибейро известен своими эксцентричными татуировками и инвазивными модификациями тела, в том числе металлическими зубами, кожными имплантатами и раздвоенным языком.

Он потратил около 36 000 долларов на свою трансформацию, чтобы стать похожим на "инопланетного дьявола". 98% его тела было изменено. В частности, Марсело удалил указательный палец, излишки кожи и мышц, а также разрезал руку пополам.

Сейчас 41-летний мужчина дебютировал со своей новой девушкой, которую он называет "той самой".

"Ее зовут Деби, ей 33 года, и мы вместе уже год", – рассказал изданию мастер тату. "Мы познакомились около четырех лет назад на тату-вечеринке. У нее татуировка примерно на 60% тела, раздвоенный язык и имплантаты на лбу. Она даже выполняет подвешивание тела".

Деби, которая также является мастером тату, и Марсело, который имеет более 1500 рисунков на теле, познакомились на мероприятии, но сначала решили остаться друзьями. В прошлом году связь оказалась слишком сильной, и они начали романтические отношения.

Марсело, который родом из Сан-Паулу в Бразилии, рассказал: "Мы уже некоторое время вместе. И это мои первые отношения с человеком, который также имеет модификации. Мы очень хорошо ладим, и люди всегда говорят, что восхищаются нами, когда мы вместе. Они говорят, что мы идеальная пара".

Он также утверждает, что ими даже увлекаются на публике: "Люди в социальных сетях всегда нас обожают. И на улицах, в метро, везде, где мы есть. Люди всегда подходят с улыбкой на лице и говорят с нами".

Ранее Марсело уже говорил о реакции, которую он получает от людей по своему противоречивому виду. Он добавил: "Я доволен тем, что я сделал, и моя семья не останавливает меня, потому что они знают, что я работаю над своим телом и внешностью. Я всегда привлекаю внимание, куда бы я ни пошел, и людям всегда интересно узнать, настоящие ли эти изменения. Меня фотографируют и снимают на видео. Обычно люди восхищаются и удивляются, когда видят столько татуировок. Они ошеломлены внешним видом, и я совсем не жалею об этом. Я даже не скучаю по указательному пальцу, и все мои модификации уже кажутся такими естественными. Такое ощущение, что я родился таким".

