Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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Бывший подрядчик Пентагона и исследователь НЛО заявил, что инопланетяне могут уже находиться на Земле и готовиться к масштабной операции по ее колонизации. По его версии, загадочные объекты, которые замечали американские военные, могут быть частью более масштабного плана пришельцев.

Об этом пишет Daily Mail.

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Речь идет о Гэри Мошиере (Gary Moshier) — бывшем инженере и подрядчике Министерства обороны США, утверждающем, что около 30 лет работал в сфере оборонных технологий. В настоящее время он занимается исследованием НЛО.

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По словам Мошиера, он потратил 12 лет на изучение сообщений о неизвестных летающих объектах, похищении людей пришельцами, загадочных кругах на полях и других непонятных явлениях.

Публицист пришел к выводу, что многие такие случаи могут быть не случайными. По его мнению, НЛО намеренно взаимодействуют с американскими военнослужащими, чтобы продемонстрировать свое технологическое превосходство. Он считает, что эти встречи инсценированы, чтобы запугать человечество и отразить сопротивление.

Он указывает на инцидент с американской подлодкой в 2004 году, во время которого пилоты ВМС США столкнулись с неузнаваемым объектом, который, как сообщается, продемонстрировал чрезвычайную скорость и маневренность.

Он также утверждает, что были задокументированы случаи, когда НЛО попадали в засекреченные точки встречи боевого воздушного патрулирования, мест, где ожидаются встречи военных пилотов во время операций. По его интерпретации, эти встречи свидетельствуют о том, что внеземные гости обладают подробными знаниями о военных передвижениях и возможностях.

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«Они бросают вызов нашим истребителям ВМС, преследуют их, следят за ними и вовлекают в бой. Они, в сущности, демонстрируют преимущественное технологическое преимущество. Поэтому они издеваются над нами», — объяснил собеседник издания.

После 12 лет исследований Мошиер пришел к выводу, что заявления о встречах с НЛО, увечьях скота, похищении инопланетянами и круги на полях были «инсценированными» событиями инопланетян, направленными на устрашение человеческой расы.

Американец утверждает, что Землю якобы навещает инопланетная раса, главной целью которой является колонизация планеты Земля.

«Они прибывают сюда, чтобы жить и процветать здесь», — говорит Гэри Мошиер.

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Могут ли инопланетяне уже жить среди людей

Наиболее необычная часть теории Мошиера касается так называемых гибридов — существ, якобы объединяющих человеческие и внеземные характеристики.

Исследователь утверждает, что инопланетяне могут создавать новый вид, представители которого снаружи практически не отличаются от обычных людей. Главное отличие, по его предположению, состоит в неврологических способностях таких существ. Мошиер предполагает, что эти гибриды уже могут находиться среди человеческого населения, оставаясь незаметными для окружения.

«Они, по сути, создают другой вид, который сначала называли гибридами, а потом, когда они дошли до того момента, эти гибриды по сути идентичны людям, за исключением их неврологических способностей», — отметил Мошиер.

Он также упоминает заявления бывшего конгрессмена США Мэтта Гетца и других американских чиновников, ранее рассказывавших о возможном существовании внеземных баз и гибридов.

Однако никаких проверенных биологических образцов или других физических доказательств существования таких существ исследователь, конечно, не представил. Теории Мошиера остаются спекулятивными, без проверенных физических доказательств того, что инопланетяне посещают Землю, создают человеческие гибриды или готовятся колонизировать планету. Правительство США утверждает, что не нашло никаких проверенных доказательств существования внеземных технологий.

Ранее мы писали, что британские ученые кардинально изменили подход к поиску внеземного разума.

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