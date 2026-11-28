Инопланетный космический корабль. Иллюстративное изображение

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Исследователи, занимающиеся поиском внеземной жизни, зафиксировали 25 необычных радиосигналов из участков космоса, откуда потенциальные внеземные цивилизации могли бы наблюдать за прохождением Земли на фоне Солнца. Пока что учёные не установили происхождение этих сигналов и не могут подтвердить, что они имеют искусственный источник.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Радиосигналы обнаружила международная исследовательская группа, связанная с Институтом SETI и проектом Breakthrough Listen. Для наблюдений учёные использовали антенную решётку Аллена в Северной Калифорнии, специально предназначенную для поиска возможных технологических сигналов из космоса.

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Особенностью исследования стало то, что учёные сосредоточились на так называемой противосолнечной точке — направлении, противоположном Солнцу. Именно оттуда удаленные наблюдатели при определённом расположении могли бы увидеть, как Земля проходит перед солнечным диском.

Исследователи предполагают, что потенциальная внеземная цивилизация могла бы использовать такой момент для отправки сигнала на Землю, поскольку он позволяет определить общий ориентир для отправителя и получателя.

Что известно о 25 радиосигналах

Зафиксированные сигналы были классифицированы как представляющие научный интерес. Они имели узкую полосу частот, которая менялась со временем. Подобные характеристики привлекают внимание исследователей SETI, поскольку могут быть присущи искусственным радиопередачам.

В ходе одного сеанса наблюдений было зафиксировано четырнадцать сигналов в одном участке неба. Они также имели близкие частоты. В целом обнаружения охватывают 10 участков неба, для которых уже запланированы повторные наблюдения.

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В то же время сам факт регистрации необычных радиосигналов не является доказательством контакта с инопланетянами. Учёным ещё предстоит выяснить, не имеют ли они естественного происхождения или не связаны ли они с земными радиопомехами.

Поиски могут продлиться более четырёх лет

Исследование является частью масштабной кампании наблюдений с использованием антенной решетки Аллена. На момент подготовки отчета ученые охватили лишь часть запланированной зоны поиска.

Для завершения программы потребуется более четырёх лет наблюдений и обработка более 11 петабайт данных. Исследователи планируют регулярно возвращаться к тем же участкам неба, поскольку из-за движения Земли вокруг Солнца противосолнечная точка постепенно смещается относительно звёзд.

Учёные надеются, что такая стратегия поможет не только обнаруживать возможные сигналы от внеземных цивилизаций, но и определять, где именно и когда следует искать их потенциальные радиопередачи.

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Напомним, бывший переводчик Ватикана выступил с сенсационным заявлением о том, что оригинальные библейские тексты на самом деле рассказывают о расе высокотехнологичных инопланетян, и высшее духовенство прекрасно знает об этом палеоконтакте.

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