Пришлось отбиваться: к пингвинам возле "Вернадского" пришел строгий "инспектор" (фото)

Украинскую антарктическую станцию "Вернадский" посетил неожиданный гость — агрессивный антарктический пингвин. Полярники называют его "полицейским" из-за черной полоски на подбородке, напоминающей ремешок на шлеме.

Об этом сообщила прессслужба Национального антарктического научного центра.

"Сначала он появился у причала и очевидно обнаружил какие-то нарушения в одном из гнезд субантарктических пингвинов – это те, которые тысячами живут на нашем острове. Неожиданный гость стал приходить к этому гнезду и клювать его жителей. Тамошняя пара активно отбивалась от него", – говорится в сообщении.

Антарктический пингвин у станции "Вернадского" / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Антарктический пингвин у станции "Вернадского" / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Антарктический пингвин у станции "Вернадского" / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Однако конфликт в конце концов утих, и пингвин переместился в другую часть острова.

"Из трех видов пингвинов, обитающих в районе Вернадского", антарктические — самые агрессивные. Некоторое время на нашем острове их было даже двое: возможно, это пара, которая искала себе место для гнездования. И один из них решил "отжать" гнездо в субантарктических пингвинов. Но те отстояли свою территорию", — отметил биолог Свитозар Давиденко.

Антарктический пингвин у станции "Вернадского" / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Антарктический пингвин у станции "Вернадского" / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Обычно пингвины в Антарктике мирно сосуществуют, но конфликты между видами тоже случаются.

Напомним, на Буковине заметили стадо краснокнижных зубров.

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