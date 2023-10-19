Притворялся манекеном: горе-грабителя задержали после краж и ужина в торговом центре (фото)

Парень не только ограбил ТРЦ, но и поужинал в кафе заведения.
В Варшаве задержан мужчина, который ограбил несколько отделов, а затем поужинал в одном из кафе после закрытия торгового центра.
Об этом сообщает Районное управление полиции Варшавы.
Для осуществления своего плана вор устроился в витрине магазина, выдав себя за манекен с пакетом в руке.
После закрытия торгового центра 22-летний юноша ограбил ювелирный отдел. Впоследствии мужчина поужинал в одном из кафе ТРЦ, а затем "обменял свою одежду на новую", проскользнув в магазин дизайнерской одежды под стальными роллетами. Когда вор снова проголодался, он вернулся в бар, чтобы в очередной раз перекусить.
Затем злоумышленника заметила охрана торгового центра и вызвала полицию. Парня задержали.
Оказалось, что его по-прежнему привлекали к уголовной ответственности за кражи в другом торговом центре.
Там он действовал после закрытия. Тогда преступник забрал наличные деньги из нескольких касс и пытался похитить некоторые вещи.
Мужчину арестовали. Ему грозит 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Шотландии вор выпал из вентиляционной шахты при попытке ограбить лавку с молочными коктейлями.
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