Притворялся пилотом и летал бесплатно: какое наказание грозит мужчине за аферу

Самолет / © Associated Press

В США предъявили обвинение 33-летнему жителю Торонто, который, по данным прокуроров, в течение нескольких лет получал бесплатные авиабилеты, выдавая себя за пилота и бортпроводника. Речь идет о Далласе Покорнике, которого задержали в Панаме осенью прошлого года и экстрадировали в США.

Об этом сообщило издание Unilad.

По материалам дела, мужчина работал бортпроводником канадской авиакомпании в 2017-2019 годах. Следствие утверждает, что после увольнения он воспользовался поддельными удостоверениями работника авиалиний, чтобы получить доступ к сотням бесплатных перелетов. Эти билеты обычно предназначены для экипажей — пилотов и бортпроводников.

Прокуроры отмечают, что Покорник не только пользовался фальшивыми документами, но и просил предоставить ему место в кабине самолета, хотя не имел никакой летной квалификации. Пока неизвестно, находился ли он в кабине во время этих рейсов.

По данным обвинения, мужчина в течение четырех лет бесплатно летал тремя авиакомпаниями, базирующимися в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уорте.

Покорника задержали в октябре прошлого года по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. 20 января после экстрадиции мужчина не признал свою вину.

«Если Покорник будет признан виновным в совершении предполагаемых преступлений, ему может грозить до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 250 000 долларов. Ему также может грозить срок заключения под надзором», — указано в статье.

Схема напоминает громкие истории об авиационных «самозванцах». В частности, дело Тайрона Александера, который в 2018-2024 годах более 120 раз бесплатно летал, используя системы бронирования, предназначенные для экипажей. В прошлом году его осудили за мошенничество и незаконное проникновение в закрытые зоны аэропорта.

