Привет из прошлого или фантастическое совпадение: как 62-летняя записка заставила британцев делать ставки

В Лондонском парке нашли капсулу времени / Иллюстративное изображение

Реклама

Во время реконструкции лондонского парка Кристал Пелас строители совершили невероятную находку, откопав загадочную капсулу времени. Тайник 62-летней давности содержал старинные монеты и удивительную инструкцию для будущих поколений.

О мистическом совпадении и необычной просьбе от неизвестного автора из прошлого пишет Daily Mail.

Записка под викторианской статуей

Работник наткнулся на тайник в апреле, когда перемещал памятник викторианскому архитектору Джозефу Пакстону. В завернутом в пластик свертке лежали шесть старинных монет общей стоимостью около десяти современных фунтов. Записка рядом объясняла, что эти деньги были выиграны благодаря успешной ставке на лошадь по имени Санта Клаус в Эпсомском Дерби.

Реклама

Неизвестный автор оставил четкую инструкцию для того, кто найдет это сокровище в будущем. Он просил использовать монеты, чтобы сделать новую ставку на скакуна с подобным праздничным именем. Руководитель строительной площадки Джош Смоллс, выросший в семье тренера скаковых лошадей, сразу заинтересовался этой просьбой и начал собственное расследование.

Жуткие совпадения на гонках

Ради любопытства мужчина проверил списки участников гонки за последние несколько лет, но не нашел ни одного имени с рождественской тематикой. Однако его ждал настоящий шок, когда он пересмотрел перечень скакунов на субботнее Дерби. Оказалось, что в заезде будет участвовать лошадь с символическим именем Рождественский День.

Исследуя этот феномен дальше, руководитель площадки обнаружил еще одну невероятную историческую деталь. Тренером давнего победителя Санта Клауса был мужчина по имени Винсент О’Брайен. Совпадение или нет, но нынешнего скакуна тренирует специалист с такой же фамилией — Эйдан О’Брайен.

Ставки и история стеклянного дворца

Впечатленный такими мистическими параллелями, Джош Смоллс не удержался и поставил двадцать фунтов на победу Рождественского Дня. К этой инициативе присоединилась даже мэр района Бромли Кристин Гаррис. Она сделала ставку на пятнадцать фунтов, пообещав отдать весь возможный выигрыш на благотворительность.

Реклама

Эта находка состоялась на фоне интересных архитектурных открытий самого парка Кристал Пелас. Недавно ученые выяснили, что викторианские строители смогли построить этот гигантский стеклянный дворец всего за 190 дней. Такой фантастической скорости удалось достичь благодаря новаторскому массовому производству одинаковых гаек и болтов, которые до этого производились исключительно вручную.

Напомним, женщина нашла «капсулу времени» во время ремонта старой школы. Сокровища, найденные за стенами, жительница Шотландии превратила в домашний музей.

Новости партнеров