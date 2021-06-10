Привлекательный молодой австралийский рыбак отбил трех голодных акул, которые пытались вырвать его улов (фото)

Рыбак признал, что ему повезло, что он спасся и остался невредимым.

Мужчина во время рыбалки на Кокосовых островах в Индийском океане поймал на крючок жовтоперого каранксов, но извлечь из воды добычу он не мог, потому что на пути ему стали три акулы. В результате 21-летний рыбак выстоял в схватке с хищниками и забрал улов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что Купер Уотсон рыбачил, когда ему на крючок попался желтоперый каранкс. Но внезапно, почувствовав запах крови, приплыли три черноперые акулы.

Австралиец пытался вытащить каранкса из воды, но одна из акул вцепилась в рыбу. После этого три хищника начали кружить вокруг ног рыбака.

Австралиец бил ногами по воде, в попытках отпугнуть акул. К счастью, рыбалке удалось отбиться от акул, остаться невредимым и спасти улов.

"Сначала я беспокоился только о своем улове, но потом испугался, что одна из акул схватит меня за ногу", — вспоминает рыбак.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в США рыбак из Северной Каролины в заливе Мерреллс случайно поймал на удочку аллигатора ориентировочно до 8 футов (около 2,4 м). Как сообщалось, в Новой Зеландии мужчина поймал морского окуня, весом более 80 кг. Чтобы извлечь из воды вылов рыбалке, понадобилось около 30 минут. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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