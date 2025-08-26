Счастливые люди обновляют свое представление о себе и движутся к новым высотам. / © iStock

Реклама

Люди, чья жизнь из года в год становится лучше, не просто так счастливы. Чтобы реализовать свои мечты, нужно научиться преодолевать страхи.

Об этом пишет издание YourTango.

Психологические исследования показывают: «Обучение происходит, когда люди покидают зону комфорта и сталкиваются с неожиданными событиями, что ведет к новым осознаниям». То есть, чтобы расти и улучшать свою жизнь, нужно встречать свои страхи.

Реклама

Они обновляют свой образ себя

Чтобы подняться на новый уровень достижений, нужно изменить свое представление о себе. Для этого следует ставить новые, сложные цели. Четко определите свое будущее и создайте историю того, кем вы станете или что сделаете для успеха.

Если не бросать себе вызов, не будет роста. Выйдите за пределы зоны комфорта. Один из способов — установить 60-дневный вызов в критической для вас сфере и поставить сложную, измеримую цель.

Они меняют свое мышление

Ваше будущее может быть светлым — и все зависит от вас. Каждый человек способен на успех. Ваши мысли о себе определяют, что происходит в вашей жизни. Они могут вдохновлять или разрушать.

Фокусируйтесь на своих сильных сторонах, используйте имеющиеся ресурсы и цените то, что имеете. Не концентрируйтесь на недостающем.

Реклама

Они принимают свою уникальность

Жизнь сложная и всегда на шаг впереди. Вы особенные. Мнение других людей о вас и ваших мечтах не имеет решающего значения. Будьте творцом своей истории, мыслите творчески и расширяйте собственное видение.

У всех нас есть внутреннее «сокровище». Найдите его, развивайте, цените. Мечтайте и живите своими мечтами.

Они руководствуются своей «карточкой реальности»

У каждого есть внутренняя карта жизни, которая формируется опытом, радостью, травмами и достижениями от рождения до сегодняшнего дня.

Разум — лишь инструмент, который помогает строить эту карту, а не сущность человека. Поэтому важно осознавать свои ценности и жить в гармонии с ними.

Реклама

Они движутся вперед

Чтобы изменить свою жизнь, нужно четко осознавать главную причину этих изменений. Чем сильнее мотивы, тем легче преодолевать препятствия и отвлечения.

Имейте большое видение себя, будьте более масштабными, чем критики. Настойчивость, постоянство и активные действия являются основой создания своего удивительного будущего.

Напомним, ранее мы писали о том, что международная группа ученых совершила прорыв в понимании механизмов человеческого счастья. Открытие исследователей показало, что стремление к счастью и механизмы самоконтроля используют одной те же психические ресурсы организма.