Признак бедности: этот привычный жест с телефоном выдает ваше финансовое состояние

Привычный жест с телефоном выдает ваше финансовое состояние / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Американка по имени Джейми заявила, что по одной обыденной привычке в пользовании телефоном можно понять, является ли человек состоятельным.

Об этом идет речь на unilad.

По ее словам, дело не в брендовой одежде или дорогой авто — существует поведенческий сигнал, который говорит о финансовом состоянии точнее, чем любые материальные вещи.

Реклама

И этот сигнал — «думскроллинг», то есть привычка непрерывно листать новостную ленту или соцсети.

«Считаю, что уже совсем скоро зависимость от технологий станет одним из главных показателей социального класса», — объяснила Джейми.

Женщина уточнила, что люди, постоянно просматривающие ленты, часто испытывают переутомление и эмоциональное выгорание — и пытаются таким образом «убежать» от реальности.

«Кто нуждается в отдыхе? Те, кто переутомлен и выгорел. А это точно не люди, живущие в изобилии и роскоши», — отметила Джейми.

Реклама

Она также добавила, что состоятельные люди и их дети редко прилипают к экранам. Их можно увидеть скорее на спортивных секциях или кружках, а не с планшетом в руках.

Интересно, что недавние исследования тоже связывают внешность и финансовый статус. Ученые из Глазгосского университета выяснили: по чертам лица люди подсознательно определяют, кто выглядит богатым или бедным.

Черты лица людей, которые воспринимаются как «богатые», обычно четкие. У них приподняты брови, румяные щеки, прямой взгляд. Люди, которые не могут похвастаться состоянием, часто имеют опущенные брови, короткий подбородок и бледную кожу, что создает впечатление мрачности и недоверия. Так полагают исследователи университета.

«Людей, которых считают представителями низшего социального класса, часто воспринимают как менее привлекательные или менее надежные. Такие суждения могут формироваться только по виду — и иметь серьезные последствия для социального неравенства», считает автор исследования доктора Тора Бьорнсдоттир.

Реклама

Напомним, женщина примеряла одежду в секондгенде и шокировала неожиданным «сокровищем» в кармане. Она рассказала, что нашла там 100 долларов.