Признанную умершей женщину вернули к жизни: она шокировала тем, что увидела

Николь Меевс, которая пережила клиническую смерть

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Жительницу Греции Николь Меевс, которую официально признали мертвой на две минуты, а затем реанимировали, рассказала о шокирующих вещах, которые она пережила за эти 120 секунд.

Об этом пишет Daily Mail.

В результате серьезных осложнений во время родов у Николь остановилось сердце. И теперь она поделилась своей необычайной историей. Женщина вспоминает, как ее сознание будто «отделилось» от тела, и она оказалась в тоннеле света, тогда как физическое тело лежало неподвижно на больничной койке. По словам 49-летней Николь, на «той стороне» не существовало ни времени, ни страха.

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«Я оказалась в тоннеле из голубого и белого света — это был не луч, а коридор, который был как живой. Это не было страшно. Это было, как будто меня звали домой. Свет имел температуру, тон, почти как музыка, сделанная из воды», — описала свой опыт женщина.

После прохождения сквозь этот свет она попала в место, которое описывает как «безграничное сияющее пространство».

«Цвета были не из этого мира — светлые серебристые оттенки, мягкие фиолетовые, глубокие ярко-синие — и они не напрягали глаза. Пространство было огромным, больше любого земного сооружения, и все пульсировало нежно, как сердцебиение. И тогда я их увидела», — поделилась Николь.

Женщина рассказывает, что ее встретили существа с синеватой кожей и человеческими чертами — очень похожие на персонажей из фильма «Аватар».

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Хотя их язык был ей непонятен, Николь говорит, что они передавали свои мысли телепатически, объясняя, что земная жизнь — это иллюзия, а настоящее существование начинается после смерти.

«Два высоких создания сидели на троноподобных мраморных сиденьях, сияющих энергией. Их глаза были большие и индиговые, полные доброты и признания. Они выглядели как люди, но имели нежные жабры на щеках. Вместо ног я видела у них рыбьи хвосты, покрытые чешуей. Они были и мужскими, и женскими одновременно. Они не говорили словами — но я понимала все, что они хотели мне передать», — рассказала женщина.

Николь, потерявшая ребенка во время родов, запомнила слова этих существ: ей не суждено иметь детей, ибо ее истинное предназначение — передавать людям знания о «той стороне».

Николь Меевс

Несмотря на то, что в реальном времени прошло всего несколько минут, для женщины это казалось вечностью. Затем ее неожиданно «вернули» к телу.

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«Я чувствовала себя настолько узнаваемой, настолько понятной, как никогда в жизни; я не хотела возвращаться. Я знала это место, чувствовала его — и искренне верю, что это — настоящий дом, откуда мы все пришли. Я поняла, что смерть — это не конец, а возвращение к нашей истинной жизни», — рассказала Николь.

По возвращении ее муж, 65-летний врач по имени Христос, пытался разговаривать с женщиной, но Николь отвечала высоким тоном на незнакомом языке, который никогда не изучала.

«Это звучало как щелчки дельфинов. Это длилось несколько минут и шокировало всех вокруг. Но я не могла это остановить — оно шло сквозь меня, а не из меня. Мои ощущения были обострены — я слышала эмоции в человеческих голосах как цвета. Я вернулась совсем другой, будто родилась заново», — описала пережитое женщина.

Она признается, что после этого не переживала повторной клинической смерти, но регулярно видит в видениях тех самых синих существ, которые встретили ее «по ту сторону».

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Николь убеждена, что это представители межмерного народа Апкаллу — не пришельцы, а полубоги, которые, согласно древним преданиям, подарили человечеству цивилизацию.

Теперь цель женщины — нести миру главное послание: «любовь сильнее смерти».

«Любовь всегда побеждает. Это — место, откуда мы пришли. Мы все — одна большая семья, независимо от границ, культур, религии или политики. Все, что существует, происходит из одной искры. Чем больше мы держимся за страх, ненависть и ложь, тем легче контролировать человечество. Чтобы создать рай на Земле, мы должны ежедневно распространять любовь. Я больше не боюсь смерти — потому что знаю, что меня ждет по ту сторону. Это было начало, а не конец», — рассказала Николь.

К слову, ранее трое жителей разных штатов США, которые пережили клиническую смерть, рассказали об удивительном совпадении: все они получили одинаковое послание из потустороннего мира. По словам людей, земное существование — это лишь иллюзия или сновидение, тогда как настоящая жизнь начинается только после смерти.

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