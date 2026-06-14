Реклама

Пассажирский самолет Boeing 777 получил серьезные повреждения после столкновения с радиолокационным мачтом во время руления в аэропорту Анталии, Турция.

Удар оказался настолько мощным, что конструкция пробила фюзеляж, повредила салон и вызвала автоматическое срабатывание кислородных масок, пишет Need To Know.

Инцидент произошел 11 июня с самолетом авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшим рейс TK2430. Воздушное судно только что прибыло в международный аэропорт Анталии из Стамбула и направлялось к месту стоянки после штатной посадки.

Реклама

Во время движения правое крыло Boeing 777 зацепило мачту наземной радиолокационной станции. От силы удара конструкция упала на самолет, пробив его обшивку.

Авария в Турции / © Jam Press

В результате столкновения был поврежден фюзеляж, сорвана одна из багажных полок в салоне и активированы кислородные маски в нескольких рядах кресел. Это привело к панике среди пассажиров.

Пассажиры в самолете после аварии / © Jam Press

Несмотря на серьезность инцидента, все 267 пассажиров и членов экипажа были безопасно эвакуированы аварийными службами. По предварительной информации, никто не получил травм, представляющих угрозу для жизни. В то же время сообщается, что один из пассажиров получил легкие повреждения.

Эвакуация пассажиров / © Jam Press

После аварии Turkish Airlines приступила к техническому расследованию для установления причин происшествия.

Реклама

Министерство транспорта Турции обнародовало предварительную версию инцидента.

«Самолет выехал на рулежную дорожку с неправильной полосы после приземления на взлетно-посадочной полосе нашего аэропорта и столкнулся с наземным радиолокационным мачтом на перроне № 1. После эвакуации пассажиров и проведения необходимых проверок самолет был отбуксирован на стоянку на перроне».

Самолет после аварии в Турции / © Jam Press

Поврежденный Boeing 777-300ER с регистрационным номером TC-LKD после первичного осмотра и проверок безопасности был отбуксирован к месту стоянки.

Известно, что самолету уже 17 лет. Недавно он вернулся после лизинга в авиакомпании IndiGo и продолжал эксплуатацию в ливрее индийского перевозчика. По предварительным данным, воздушное судно получило значительные повреждения правого крыла и фюзеляжа, что потребует масштабного ремонта.

Реклама

В настоящее время продолжается официальное расследование, которое должно установить все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, из-за этого жеста в самолете мужчине грозит 20 лет тюрьмы.

Новости партнеров