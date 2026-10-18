Продал все ради любви – а девушки не существовало: бразилец стал жертвой ИИ

Человек, нарисованный ИИ (иллюстративный фото)

Реклама

В Бразилии 49-летний строитель Эдимар Мартинс продал все свое имущество и проехал около 2000 км, чтобы встретиться с женщиной, которую влюбился в интернете. После 36 часов в пути выяснилось, что его избранница по имени Джессика – персонаж, созданный искусственным интеллектом.

Об этом случае рассказывает New York Post.

Реклама

Мартинс рассказал, что увидел аккаунт девушки, которая якобы жила на ферме в штате Минас-Жерайс и приглашала мужчину переехать к ней. Он продал вещи, купил билет в Белу-Оризонт и отправился на встречу.

Реклама

Прибыв в город, мужчина не смог найти Джессику и обратился за помощью на местную радиостанцию. Там ему объяснили, что такого реального персонажа не существует, а фото и видео были созданы с помощью ИИ.

Автор аккаунта позже заявил, что никогда лично не общался с Мартинсом, а профиль был создан для привлечения аудитории и продаж товаров.

У мужчины закончились деньги, после чего городские власти помогли ему вернуться домой.

Несмотря на неудачную историю, Мартинс заявил, что не отказался от поисков отношений и хочет еще раз вернуться в Белу-Оризонт, чтобы встретить реальную женщину.

Реклама

Напомним, ранее ученые предупредили о новой угрозе от ИИ: человечество может постепенно утратить способность самостоятельно действовать.

Новости партнеров

Новости партнеров