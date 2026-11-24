Украинка променяла квартиру на сельский дом

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Год назад украинка Аня продала квартиру в городе и купила дом в селе Николаевской области. Несмотря на насмешки знакомых, девушка вложила деньги в ремонт и полностью обновила дом.

О своем опыте переезда, реакции знакомых и результатах годовой работы Аня рассказала в собственном блоге в TikTok.

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По словам девушки, в начале ее решение вызвало волну критики. Окружение убеждало ее в том, что городской недвижимостью нужно дорожить, а переезд в сельскую местность называло ошибкой.

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«А еще говорили, что променять квартиру на деревенский дом — это вообще тупость, а особенно в наше время, мол, кто вкладывается в недвижимость», — рассказала девушка.

Украинка променяла квартиру на сельский дом

Несмотря на критику, девушка занялась ремонтом и вложила в дом много денег. Аня говорит, что хочет обустраивать свой быт уже сейчас, несмотря на риски и мнение других.

Украинка променяла квартиру на сельский дом

«Да, многие говорят, что бессмысленно вкладывать средства в дом и ремонты в наше время… Потому что здесь есть, а здесь нет, и может не стать за один „бабах“. Но я живу здесь и сегодня. Мне здесь нравится, и я делаю для себя комфорт. Если бы меня спросили: если вернуть время, поступила бы я так же? Да, потому что все мне нравится. Но тогда точно рассчитала бы растраты денег и что-нибудь сделала бы быстрее. За этот год я сделала многое, но в то же время мне кажется, что мало», — подчеркнула Аня.

Украинка променяла квартиру на сельский дом

В своем TikTok девушка регулярно публикует видео о жизни в селе: показывает, как обустраивает дом, ведет хозяйство и работает на огороде. В комментариях подписчики поддерживают ее и хвалят за результаты, которых она достигла через год.

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Напомним, дизайнер интерьеров с мужем-испанцем пять лет назад купила старый дом на отдаленном хуторе в Карпатах, несмотря на советы знакомых его разрушить. Сегодня бывшая руина стала теплым жильем, где сохранили дух региона.

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