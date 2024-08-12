Продала лошадей и потратила деньги на новые лицо и тело: фото "до" и "после" 55-летней женщины

Мастер по маникюру потратила 40 тысяч долларов и сбросила 75 кг, чтобы стать совершенно неузнаваемой.

Об этом пишет Daily Star.

Натали Кинг перенесла ряд операций, чтобы изменить свою внешность, в том числе две операции по увеличению груди, подтяжку живота и ринопластику. 55-летняя женщина недавно сделала еще и подтяжку лица и покрасила свои длинные черные волосы в платиновый блонд. Чтобы завершить свой новый образ, Натали теперь думает о подтяжке рук, которая, как она клянется, станет ее последней операцией.

Она пыталась изменить свой образ с 2015 года, когда с весом 152 кг стала слишком тяжелой, чтобы ездить на своих трех лошадях.

Натали Кинг / Фото: Jam Press

Натали удалось сбросить 75 кг за 17 месяцев, но все же она ненавидела свою "пустую" грудь и живот.

В 2016 году она решила продать своих лошадей и заплатила 5800 долларов за пластику груди, в результате которой она увеличила размер бюста от C до G. Через три года она сделала вторую операцию по увеличению груди до H, которая обошлась ей в 1500 долларов США.

Натали Кинг / Фото: Jam Press

В 2020 году она потратила 11500 долларов на подтяжку живота, а в 2021 году потратила 9500 долларов на ринопластику. Натали из Труро, Англия, сказала: "Я посмотрела в зеркало и подумала: "Это не я. Раньше я была стройной". Я не могла ездить на лошадях, потому что была слишком тяжелой, поэтому я присоединилась к Slimming World. Когда я начала замечать изменения, я стала чувствовать себя увереннее и лучше. Я не ожидала тех изменений, которые у меня сейчас, они не были запланированы. Я хотела вернуться в те годы, которые я пропустила. Я сбросила весь этот вес, но не знаю, осознала ли это моя голова, я все еще чувствовала себя тем большим человеком. Я продала своих лошадей. Я стала больше интересоваться ногтями, машинами и одеждой. Я хотела гламурной жизни. Теперь мне нравятся другие вещи. Я потеряла грудь после того, как похудела. Там ничего не было, и я была недовольна этим. Потом я сделала подтяжку живота, чтобы избавиться от своего детского живота. Я сделала ринопластику, потому что мне всегда не нравился мой нос, я хотела, чтобы он был более вздернутым и маленьким. Я думаю о подтяжке рук, и тогда все".

Натали Кинг / Фото: Jam Press

Натали говорит, что она стала настолько неузнаваемой, что друзья не узнают ее на улице. Она сказала: "Иногда люди, которых я знаю, не узнают меня. Я говорю "привет", и они смотрят на меня и думают: "Кто ты?". Я люблю покупать одежду меньшего размера. Раньше мне приходилось покупать вещи больших размеров, но теперь я могу делать покупки где угодно. Мне нравится носить обтягивающую одежду".

У Натали также диагностировали жировую дистрофию печени и сказали, что ей осталось жить всего пять лет, если она продолжит вести нездоровый образ жизни. После того, как Натали прекратила завтракать, ее рацион состоял из шотландских яиц, выпечки, сосисок в тесте, пиццы, чипсов и карри.

Натали Кинг / Фото: Jam Press

Она вспомнила: "Я всегда хотела похудеть. У меня было три лошади, но со мной произошел несчастный случай во время верховой езды, в результате которого я протолкнула межпозвонковый диск и не могла нормально ходить несколько месяцев. Я ела и толстела, становилась зависимой от еды и жадной. Я ела пиццу, шоколад и еду на вынос. Я ела от скуки. .. Я начала страдать на тревожность. Когда меня предупредили, что мне осталось всего пять лет, это было страшно. Когда я начала терять вес, я надеялась, что еще не слишком поздно. Я чувствую себя намного лучше и работаю над своей уверенностью. Теперь я здорова, и моя печень восстановилась".

Напомним, 24-летний мужчина шокировал видом после пяти месяцев в горах после разрыва с любимой. Старше него люди окрестили китайца "дядей".

Читайте также: