Продали все имущество и путешествуют по миру: пара объехала уже 15 стран в кемпере

49-летняя Кэт Кросс и 48-летний Стюарт Холл. Фото: Vanavigation — Stu & Kath/Facebook

Пара из Великобритании отказалась от арендованного жилья и привычного образа жизни, чтобы путешествовать по миру в небольшом кемпере. За четыре года они побывали в более чем 15 странах, проехали более 25 тысяч миль и утверждают, что сейчас тратят значительно меньше, чем раньше на аренду дома и счета.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

49-летняя Кэт Кросс и 48-летний Стюарт Холл из Кардиффа живут в переоборудованном Mercedes Sprinter длиной 7,5 метра вместе со своей собакой Налой. С тех пор, как Кэт отказалась от аренды четырехкомнатного дома четыре года назад, супруги путешествуют по Европе, Шотландии и пустыне Сахара.

Пара уже посетила более 15 стран, а после возвращения из нынешней поездки в Черногорию эта цифра должна вырасти до 20. По словам путешественников, в среднем они тратят от 900 до 1200 фунтов стерлингов в месяц — примерно 30-40 фунтов в день. Они отмечают, что это дешевле, чем содержание жилья в Кардиффе.

Их фургон оборудован душем, туалетом, двуспальной кроватью king-size, раковиной и полноценной кухней с духовкой и газовой плитой. Стюарт сам переоборудовал интерьер кемпера после покупки автомобиля. По его словам, в фургоне они могут даже готовить полноценные домашние блюда.

Кэт рассказала, что давно мечтала о путешествии в Сахару. Идея изменить жизнь окончательно сформировалась после того, как ее дочери уехали из дома. Женщина решила оставить арендованное жилье, продать значительную часть вещей и отправиться в путешествие.

По словам Кэт, во время продажи вещей она поняла, насколько сильно люди могут быть привязаны к собственному имуществу. Она заявила, что после отказа от большинства вещей почувствовала себя «свободнее».

Кэт и Стюарт познакомились в 2021 году в пешеходной группе. Их объединила любовь к природе и активному отдыху. В течение первого года отношений пара покорила более 105 вершин в Великобритании, после чего решила путешествовать по миру вместе.

Сейчас Кэт продолжает работать дистанционно — еще в 2012 году она основала собственный онлайн-бизнес, который обеспечивает стабильный доход во время поездок. Стюарт работает водителем грузовика в Великобритании между путешествиями, чтобы пополнять бюджет перед новыми маршрутами.

Также пара развивает собственный проект Vanavigation. Они публикуют еженедельные видео на YouTube, ведут блоги и делятся советами для тех, кто интересуется путешествиями в кемпере.

По словам путешественников, более половины бюджета они тратят на топливо. Из-за роста цен они стали медленнее передвигаться и делать меньше переездов. Кэт говорит, что это даже помогло им дольше оставаться в разных местах и лучше узнавать страны.

За это время супруги проехали около 3000 миль до Дании и обратно, 7000 миль по Испании и Португалии, 2000 миль по Шотландии и еще 8000 миль по дороге в Сахару.

Сейчас пара находится в Черногории. Во время этого путешествия они уже проехали Францию, Италию, Албанию, Грецию, Северную Македонию и Косово. Следующими остановками должны стать Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения и Франция.

Стюарт назвал путешествие по Сахаре «абсолютно сюрреалистичным». Он рассказал, что больше всего ему запомнились утра посреди пустыни, когда пара пила кофе из своих кружек и видела рядом десятки верблюдов.

Супруги также говорят, что стараются жить более экологично: редко покупают новые вещи, носят одежду как можно дольше и уменьшают использование пластика.

