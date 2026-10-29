Продали все имущество ради «бесконечного» круиза, но не жалеют: как пара оказалась на улице в Камбодже

Пол и Линн Монтойя надеются на возвращение на лайнер / © LADbible

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Американская пара продала все свое имущество, чтобы отправиться в «бесконечный» круиз вокруг света на роскошном лайнере . Уже через 17 месяцев они остались в Камбодже, но не сожалеют об этом.

Об этом пишет LADbible .

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Пол и Линн Монтойя, бывшие жители Вайоминга, решили продать свой дом и имущество и отправиться на борту круизного лайнера Odyssey, принадлежащего Villa Vie Residences.

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Супруги отдали 179 000 долларов за собственную каюту на борту Odyssey. Им пообещали, что они отправятся в кругосветку, останавливаясь в более чем 400 портах.

Однако через 17 месяцев их путешествия, которое должно было длиться около трех с половиной лет, чтобы обойти земной шар, оно было резко остановлено. Всем жителям «бесконечного» круиза приказали высадиться в Камбодже. Компания заявила, что была вынуждена приостановить свою деятельность из-за роста цен на топливо.

В своем заявлении Villa Vie Residences сообщила, что «приостановила деятельность в Камбодже, поскольку компания работает над решением проблемы чрезвычайного роста цен на топливо и оценивает альтернативы реструктуризации и рекапитализации».

В пресс-релизе компания сообщила, что ее расходы на топливо выросли по историческому среднему показателю в 1800 долларов США за каюту до примерно 6000 – 8000 долларов США.

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Роскошное судно Odyssey

Были упреждающие знаки

Линн и Пол вспомнили, что им официально сообщили около 8 утра, что все жители должны высадиться в 14:00, дав им всего несколько часов, чтобы собрать свои вещи и организовать пребывание в Камбодже. Линн сказала, что ее попутчики испытывали «всякие эмоции» после объявления.

«Неверие, плач, уныние, а потом этот немедленный порыв, что ты теряешь свой дом, и тебе придется все собрать и взять с собой все, что можешь. Мы оставили много вещей в кабине. Мы взяли два больших чемодана, два меньших чемодана и рюкзак, но это были только самые необходимые вещи, вероятно, на две недели», – поделилась она.

Супруги отметили, что пока им не сказали, когда и позволят ли им вернуться на круизный лайнер, чтобы забрать все остальные вещи. Пол и Линн сказали, что было несколько предупредительных знаков.

«Это нас шокировало, но не застало врасплох», – поделился Пол, добавив, что, по его мнению, компания «в течение определенного времени имела проблемы».

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«Они сменили маршруты. Мы потеряли интернет из-за неуплаты Starlink. Уровень питания резко снизился за последние несколько месяцев», – сказал он.

Супруги рассказали, что компания «несколько раз» просила у жителей деньги, чтобы продолжить путешествие, что они добровольно внесли свой взнос, а также уплатили около 6000 долларов в месяц за их содержание.

По его словам, сейчас они смирились с тем, что могут никогда больше не увидеть эти деньги.

«Я уверен, что они потеряны», – считает он.

Несмотря на внезапное завершение их происшествия, пара говорит, что не жалеет об этом, и даже если бы знала, чем это закончится, то все равно зарегистрировалась бы.

Пассажирам приказали покинуть «бесконечный» мировой круиз

Пол сказал: «Знаете, я не думаю, что следует начинать с мыслью, что это провалится. Но если бы это было 18-месячное путешествие, оно тоже было бы чудесным. Мы увидели много замечательных мест».

Линн добавила: «Я думаю, что этот опыт был отличным, даже если это последняя капля, и все окончено».

«У нас была возможность встретиться с невероятными людьми по всему миру и увидеть невероятные места, которые мы никогда не думали, что когда-нибудь увидим».

«Да, грустно, что мы вложили эти деньги, но то, что мы получили, было невероятным».

Надеются на возвращение

Относительно того, что будет дальше, пара говорит, что планирует поехать самолетом в Куала-Лумпур на выходных и остаться там на восемь или девять дней. И они все еще надеются, что круизный лайнер все еще можно спасти.

«Мы надеемся, что может произойти определенная реорганизация. Возможно, новая компания возьмет на себя управление. Возможно, даже принадлежащая резидентам компания», – сказал Пол.

Спикер Villa Vie Residences заявил в заявлении, опубликованном 27 октября: «С начала конфликта в конце февраля мы приняли значительные меры для уменьшения потребления топлива, включая замедление маршрута и проведение большего времени в порту.

Этих мер было недостаточно, чтобы компенсировать чрезвычайный рост расходов на топливо. Мы не смогли продолжать нести операционный ущерб, возникший в результате этого. Перевод полного увеличения на резидентов не является реалистическим решением.

Сейчас мы сосредоточены на поддержке резидентов, экипажа и сотрудников. Пока мы работаем над реструктуризацией и рекапитализацией в течение следующих 60 дней. Эта работа продолжается и результат не гарантирован».

В заявлении добавляется: «Villa Vie Residences продолжает оценивать потенциальные пути развития, но никакое финансирование или соглашение еще не завершено».

Напомним, что пятидесятидвухлетняя путешественница Либби Ром три года не сходит с круизного лайнера Sky Princess. Женщина путешествует по океанам уже более трех лет и получила самый высокий элитный статус лояльности, который предоставляет ей доступ к уникальным бесплатным услугам.

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