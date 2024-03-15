Продан рекордно дорогой полис страхования жизни: какая сумма и условия

Самый дорогой полис страхования жизни в мире заключил частный клиент HSBC Life в Гонконге, Китай.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Полис страхования жизни стоимостью 250 миллионов долларов США выплатит рекордную сумму анонимному бенефициару после смерти застрахованного.

План призван сохранить богатство человека для будущих поколений его семьи.

Генеральный директор HSBC Life в Гонконге и Макао Эдвард Монкрейф сказал: "Азия является домом для наиболее быстрорастущего населения со сверхвысоким состоянием в мире, и поэтому мы наблюдаем значительный рост спроса на страховые решения для решения вопросов преемственности бизнеса, управления недвижимостью и планирования наследия. Выпуск этих полисов страхования жизни с высокой стоимостью подтверждает позицию Гонконга как лучшего места для управления капиталом и главного международного страхового хаба.

Эдвард Монкрейфф, генеральный директор HSBC Life в Гонконге и Макао, получает сертификат Книги рекордов Гиннеса за самый ценный полис страхования жизни / Фото: guinnessworldrecords.com

Предыдущим рекордом был полис на сумму 201 миллион долларов США, заключенный при содействии консалтинговой компании SG, LLC (США) в 2014 году.

А до этого рекордом был полис в 100 миллионов долларов, проданный в 1990 году Питером Розенгардом, одним из главных британских продавцов страхования жизни, на жизнь известного деятеля американской индустрии развлечений.

Наиболее застрахованные части тела в мире:

Самые дорогие застрахованные зубные протезы

Комплект вставных зубов, принадлежавших первому президенту США Джорджу Вашингтону, застрахован на 10 миллионов долларов. В настоящее время они выставлены в Маунт-Верноне, имении Джорджа Вашингтона в Вирджинии, США, после того, как были куплены владельцами имения за $5,500 в 1949 году.

Протезы изготовлены из слоновой кости, коровьих зубов и зубов рабов, которые вмонтированы в свинцовую основу, удерживаемую на месте двумя спиральными пружинами.

Зубы Вашингтона начали выпадать еще до того, как ему исполнилось 30 лет, и к моменту его первой президентской инаугурации в 1789 году, когда ему было 57 лет, у него остался только один естественный зуб. За свою жизнь он сменил не менее четырех комплектов зубных протезов.

Самые дорогие застрахованные волосы

В 2010 году фирменные пряди американского футболиста Троя Поламалу были застрахованы в Lloyd's of London на миллион долларов брендом шампуней Head & Shoulders, представителем которого был Поламалу.

Трой Поламалу / Фото: Getty Images

Волосы Поламалу на момент страхования были почти 92 см длиной. Он не стригся с 2000 года, отдавая дань памяти своим самоанским предкам.

Самый дорогой застрахованный язык

В 2009 году компания Lloyd's сообщила, что язык Дженнаро Пелличча, дегустирующий каждую партию кофейных зерен, изготовленных для британских магазинов Costa Coffee, был застрахован на 10 миллионов фунтов стерлингов (эквивалент 14 миллионов долларов).

Когда его спросили о страховом полисе, он ответил: "В моей профессии мои вкусовые рецепторы имеют решающее значение. Мой 18-летний опыт позволяет различать тысячи вкусов".

Самый дорогой застрахованный нос

Как сообщало агентство Lloyd's в 2008 году, Илья Горт застраховал свой нос на 5 миллионов евро (эквивалент 7,8 миллиона долларов в то время). Горт – владелец виноградника Chateau de La Garde в Бордо, Франция и производитель вина Tulipe Wines – застраховал свой нос, чтобы защитить средства к существованию.

Напомним, украинец шокировал мир, протянув бородой 2,5-тонный микроавтобус. Он установил очередные мировые рекорды.

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