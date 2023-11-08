Продан самый большой голубой бриллиант: сумма и вес драгоценности ошеломляют (фото)

В Женеве, Швейцария, на аукционе Christie's продали самый большой голубой бриллиант.

Об этом пишет Reuters.

Этот яркий голубой бриллиант, известный как Bleu Royal, вставленный в кольцо, является одним из самых редких, когда-то обнаруженных.

Его приобрели за ошеломляющие 43,8 млн долларов.

Самый большой голубой бриллиант / Фото: Reuters

Глава ювелирного отдела Christie's в Женеве Макс Фосетт сказал, что бриллиант уникален благодаря своему глубокому насыщенному синему цвету и неизменной грушевидной форме.

Самый большой голубой бриллиант / Фото: Reuters

"Что делает Bleu Royal таким редким и особенным, то это его размер. Он весит 17,6 карата и самый большой в своем роде", — сказал Рахул Кадакия, международный руководитель ювелирного отдела Christie's. "Цвет от природы очень насыщен, и внутри он безупречен, насколько это возможно".

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