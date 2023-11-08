Продан самый большой голубой бриллиант: сумма и вес драгоценности ошеломляют (фото)

Камень является самым большим в своем роде.
В Женеве, Швейцария, на аукционе Christie's продали самый большой голубой бриллиант.
Об этом пишет Reuters.
Этот яркий голубой бриллиант, известный как Bleu Royal, вставленный в кольцо, является одним из самых редких, когда-то обнаруженных.
Его приобрели за ошеломляющие 43,8 млн долларов.
Глава ювелирного отдела Christie's в Женеве Макс Фосетт сказал, что бриллиант уникален благодаря своему глубокому насыщенному синему цвету и неизменной грушевидной форме.
"Что делает Bleu Royal таким редким и особенным, то это его размер. Он весит 17,6 карата и самый большой в своем роде", — сказал Рахул Кадакия, международный руководитель ювелирного отдела Christie's. "Цвет от природы очень насыщен, и внутри он безупречен, насколько это возможно".
Напомним, мужчина обнаружил под своим домом подземный город, которому 2000 лет. Там есть несколько уровней, соединенных тоннелями.
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