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Продавал яд для самоубийц по всему миру: канадец раскаялся — какое наказание ему грозит
Бывший повар из Канады, причастный к десяткам смертей, принес извинения семьям погибших.
В Канаде 61-летний Кеннет Ло, который продавал токсичные вещества людям с суицидальными намерениями, принес извинения семьям погибших. Прокуратура требует для мужчины 25 лет лишения свободы.
Об этом сообщило издание BBC.
В мае 2026 года канадец признал свою вину по 14 эпизодам содействия самоубийству в провинции Онтарио. Он также подтвердил свою причастность к смерти десятков людей в Англии и Уэльсе.
В соответствии с соглашением со следствием, мужчину не будут привлекать к уголовной ответственности в Великобритании, в том числе по эпизодам, связанным со смертью британцев. В то же время канадская сторона отказалась от более тяжких обвинений в убийстве.
В ходе судебного заседания прокурор Кэтлин Доэрти заявила, что Ло наживался на людях, находившихся в уязвимом психологическом состоянии. Среди его жертв было немало молодых людей.
«Им нужна была помощь. Но вместо этого они нашли господина Ло и его смертоносные товары», — подчеркнула прокурор.
По версии обвинения, мужчина руководствовался исключительно финансовой выгодой и не пытался выяснить обстоятельства жизни своих покупателей.
В то же время адвокат Мэтью Херли заявил, что его подзащитный не был причиной психологических проблем погибших и ошибочно полагал, что помогает им. Защита настаивает на наказании в виде 12 лет лишения свободы.
В конце заседания Ло выразил соболезнования близким погибших, заявив, что глубоко сожалеет о содеянном и больше никогда не повторит своих действий.
«Семьям погибших хочу сказать: никакие слова не способны восполнить утрату ваших близких. Выражаю вам свои самые искренние соболезнования. Я по-прежнему испытываю раскаяние. Мне очень жаль», — сказал он.
По данным правоохранительных органов, бывший повар продал около 1200 посылок с токсичными веществами в 40 странах мира. Примерно четверть отправлений пришлась на Великобританию.
Если суд удовлетворит требование прокуратуры, с учетом времени, проведенного под стражей с мая 2023 года, мужчина останется за решеткой еще почти 20 лет.
Семьям погибших хочу сказать: никакие слова не способны восполнить утрату ваших близких. Выражаю вам свои самые искренние соболезнования. Я по-прежнему испытываю раскаяние. Мне жаль
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