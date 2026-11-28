Продавец яда Кеннет Ло раскаялся в суде: что ему грозит / © pixabay.com

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В Канаде 61-летний Кеннет Ло, который продавал токсичные вещества людям с суицидальными намерениями, принес извинения семьям погибших. Прокуратура требует для мужчины 25 лет лишения свободы.

Об этом сообщило издание BBC.

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В мае 2026 года канадец признал свою вину по 14 эпизодам содействия самоубийству в провинции Онтарио. Он также подтвердил свою причастность к смерти десятков людей в Англии и Уэльсе.

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В соответствии с соглашением со следствием, мужчину не будут привлекать к уголовной ответственности в Великобритании, в том числе по эпизодам, связанным со смертью британцев. В то же время канадская сторона отказалась от более тяжких обвинений в убийстве.

В ходе судебного заседания прокурор Кэтлин Доэрти заявила, что Ло наживался на людях, находившихся в уязвимом психологическом состоянии. Среди его жертв было немало молодых людей.

«Им нужна была помощь. Но вместо этого они нашли господина Ло и его смертоносные товары», — подчеркнула прокурор.

По версии обвинения, мужчина руководствовался исключительно финансовой выгодой и не пытался выяснить обстоятельства жизни своих покупателей.

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В то же время адвокат Мэтью Херли заявил, что его подзащитный не был причиной психологических проблем погибших и ошибочно полагал, что помогает им. Защита настаивает на наказании в виде 12 лет лишения свободы.

В конце заседания Ло выразил соболезнования близким погибших, заявив, что глубоко сожалеет о содеянном и больше никогда не повторит своих действий.

«Семьям погибших хочу сказать: никакие слова не способны восполнить утрату ваших близких. Выражаю вам свои самые искренние соболезнования. Я по-прежнему испытываю раскаяние. Мне очень жаль», — сказал он.

По данным правоохранительных органов, бывший повар продал около 1200 посылок с токсичными веществами в 40 странах мира. Примерно четверть отправлений пришлась на Великобританию.

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Если суд удовлетворит требование прокуратуры, с учетом времени, проведенного под стражей с мая 2023 года, мужчина останется за решеткой еще почти 20 лет.

Семьям погибших хочу сказать: никакие слова не способны восполнить утрату ваших близких. Выражаю вам свои самые искренние соболезнования. Я по-прежнему испытываю раскаяние. Мне жаль

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