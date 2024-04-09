Продавала лимонад: 7-летняя девочка собрала почти $10 000 на памятник покойной матери

Маленькая девочка из Алабамы, США, на прошлой неделе открыла лимонадный киоск в особых целях.

Об этом пишет wdbj7.com.

7-летняя Эмури Джонсон продавала напиток в самодельном киоске, не для того, чтобы купить новую игрушку или последний тренд в одежде, а чтобы собрать деньги на памятник для своей матери.

По словам семьи, мама Эмури, Карли Борднер, неожиданно скончалась в марте.

Дженнифер Борднер, бабушка девочки, рассказала, что внучка сама решила копить деньги. "Эмури такая особенная. Если бы какая-нибудь женщина здесь пострадала, она бы взяла что-то, чтобы помочь ей", — сказала Дженнифер.

Когда в социальных сетях распространилась информация о деле Эмури, члены общины сбежались к стенду, чтобы помочь. Соседи, пожарные, медсестры и депутаты останавливались, чтобы выпить напиток за доллар, но многие давали чуть больше чаевых за ее тяжелый труд.

В какой-то момент после обеда Джонсон получила несколько 100 долларовых купюр от членов общины. "Я была просто шокирована. Плакала счастливыми слезами", – поделилась бабушка.

По словам семьи, благодаря усилиям Эмури удалось собрать около 10 000 долларов.

Услышав историю семьи, компании, занимающиеся изготовлением памятников, также откликнулись с предложением пожертвовать надгробия для Карли Борднер. Собранные деньги теперь могут пойти на другие расходы, с которыми сталкивается семья.

"Вроде бы она знает, что с мамой все в порядке. Она знает, что с ней все будет хорошо, и что все о ней заботятся и любят", — сказала Дженнифер Борднер. "Все эти люди, которые показывают все это и пытаются помочь, действительно помогают исцелить всю семью".

Эмури сказала, что ее мама гордилась бы ею: "Да. Она бы сказала, что я молодец".

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