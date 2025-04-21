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Японец, 10 лет откладывавший деньги на автомобиль своей мечты, новенький Ferrari 458 Spider, был вынужден сидеть и наблюдать, как он сгорел через час после того, как впервые сел за руль.

33-летний музыкальный продюсер Хонкон опубликовал в социальной сети Х историю о том, как он смог насладиться своей желанной Ferrari всего несколько минут, потому что она загорелась, когда он ехал на ней на скоростной автомагистрали Шуто в Токио в среду, 16 апреля.

458 Spider только что доставили ему, и мужчина был на тест-драйве, когда заметил дым. Сначала он подумал, что дым идет из стоявшего рядом автомобиля, но когда тот уехал, стало очевидно, что дым выходит из Ferrari. Поэтому Хонкон просто остановился, вышел из машины и вызвал пожарных. Последующие 20 минут он провел, следя, как его мечта сгорает практически стопроцентно.

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Хонкон с новеньким автомобилем

«Я думаю, что я единственный человек в Японии, который пережил такую беду», — написал Хонкон. «Я потратил 43 миллиона иен ($306 000), и все, что я получил — эту фотографию».

Машина Хонкона Ferrari 458 Spider

Полиция Токио объявила, что на Ferrari Хонкона не было следов столкновения, но расследование продолжается. Считается, что пожар начался в двигателе автомобиля, но причина остается неизвестной.

Авто после пожара

Хотя Хонкон, продюсер японской культовой группы Chocorabi, явно расстроен своим несчастьем, он сказал своим подписчикам, что радуется, что остался жив, потому что боялся, что машина взорвется.

Напомним, ранее мужчина выиграл Lamborghini Шакиры и случайно разбил суперкар.