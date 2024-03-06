Профессиональный актер 12 лет зарабатывает на жизнь, притворяясь нищим: сколько у него денег (фото)

Последние 12 лет китайский профессиональный актер зарабатывает на жизнь, играя нищего в популярном месте и собирая деньги и еду от добросердечных граждан.

Об этом пишет Oddity Central.

Увидев Лу Цзингана за работой, можно подумать, что он просто бедный человек, пытающийся свести концы с концами, но это лишь потому, что он на самом деле хорошо справляется со своей работой.

Лу "работает" в живописном саду Циньмин Шаньхэ в китайской провинции Хэнань. Со своим чумазым лицом, грустными глазами щенка и скромной одеждой он в совершенстве владеет искусством заставлять туристов залезть в карман и помочь бедняге. Вот только он очень хорошо умеет притворяться бедным, потому что на самом деле он совсем не такой. Как сообщается, талантливый актер зарабатывает до 70 000 юаней ($9 730) в месяц, плюс имеет больше еды, чем он мог бы когда-нибудь съесть.

Лу Цзинган / Фото: odditycentral.com

По данным Time Doctor, средняя месячная зарплата в Китае составляет около 29 000 юаней ($4 000), что делает Лу Цзиньгана одним из самых высокооплачиваемых людей в азиатской стране. Некоторые даже называют его самым богатым нищим в Китае, что технически не соответствует действительности, поскольку он является профессиональным актером, который играет нищего для получения прибыли.

Лу говорит, что выбрал такой необычный карьерный путь, потому что просто любил выступать, а это дало ему возможность делать это без необходимости проходить прослушивание. Сначала семья не поддерживала его, что вполне понятно, но после того как увидела, что он зарабатывает довольно неплохую ежемесячную сумму, она изменила свое мнение.

Лу Цзинган / Фото: odditycentral.com

Со временем, когда Лу Цзинган приспособился к своей ежедневной роли и выступлению, что недавно сделало его Интернет-знаменитостью, ему все лучше удавалось привлекать симпатию людей и их деньги. Его скромный наряд, грустное выражение неумытого лица и мольбы – все это создает картину, заставляющую людей рыться в карманах, чтобы помочь ему.

Ежемесячная зарплата Лу вызвала довольно жаркие дискуссии в социальных сетях, где большинство высказывали зависть.

Он счастливие меня, а я настоящий нищий

Я хочу бросить работу и пойти попрошайничать

Интересно, что Лу Цзинган предупредил людей не приходить в сад Циньмин Шаньхэ, чтобы попытать счастья в роли нищего, поскольку им будет трудно конкурировать с его отрепетированным выступлением.

Напомним, похожая на Бритни Спирс женщина придумала, как зарабатывать на этом деньги. Она получает 25 000 долларов в год.

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