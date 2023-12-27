Профессиональный едок употребляет килограммы блюд за считанные минуты: сколько она зарабатывает (фото)

Женщина рассказала, как благодаря своей уникальной работе заработала 30 000 долларов.

Об этом пишет Daily Star.

29-летняя Райна Хуанг провела последние 10 лет, путешествуя по миру и участвуя в конкурсах. Она может с невероятной скоростью съедать килограммы пищи, в том числе 100 тарелок суши за 35 минут и 7,7 кг стейка за 70 минут.

В последней победе в Лос-Анджелесе женщина съела почти 100 пельменей за 10 минут, заняв первое место и забрав домой приз в размере 1000 долларов.

Райна Хуанг / Фото: SWNS

Во время недавней поездки на Тайвань, Японию и Вьетнам Райна приняла участие в соревновании, в котором ей нужно было съесть количество суши, эквивалентное ее росту 158 см, что равно 108 тарелкам. Она съела их всего за 35 минут и даже съела еще шесть тарелок на всякий случай.

Это ее работа за последние 10 лет / Фото: SWNS

Рассказывая о своей уникальной работе, Райна из Волната, Лос-Анджелес, США сказала: "Всю свою жизнь я ела много и быстро, и это стало легко. Я думаю, это связано с игрой в видеоигры — я просто хотела поесть быстро, чтобы вернуться к игре. Я хожу в рестораны почти каждый день, и когда я в туре, я ежедневно выполняю задание, теперь это стало моей постоянной работой, и я очень благодарна, что могу находиться в таком положении, когда рестораны приглашали меня прийти и попробовать свои силы, но это потребовало много усилий".

Райна Хуанг / Фото: SWNS

Райна перепробовала разные работы, в том числе стриминг на Twitch и пение, прежде чем 10 лет назад попала в конкурентный мир пищи. Она добавила: "Я пыталась быть частью индустрии развлечений, поскольку хотела быть актрисой или певицей. Я также пыталась транслировать игры на Twitch. Но когда я работала шеф-поваром, однажды кто-то сказал мне выполнить кулинарное задание, и я смогла съесть бурито весом 1,8 кг за шесть минут. Кто-то записал, как я это делаю, и видео получилось гораздо лучше, чем что-либо еще. Я подумала: "Боже мой, людям нравится смотреть, как я ем". Я и не думала, что места начнут давать мне еду бесплатно, потому что я могла есть много. После пяти месяцев постоянного использования YouTube я сделала решительный шаг и решила заниматься этим полный рабочий день.Теперь я зарабатываю больше, чем когда была шеф-поваром, что на то время составило 2000 долларов в месяц".

Райна может с невероятной скоростью съедать килограммы пищи / Фото: SWNS

Любимая кухня Райны, которую она может есть в больших количествах, — мексиканская, потому что она быстро ее съедает, и в праздничный сезон она планирует принять участие в других соревнованиях на мексиканскую тематику. Она сказала: "Задачи по бурито замечательные, потому что они так мягки, поэтому я думаю, что смогу справиться с ними довольно быстро".

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Недавно едок встретила достойного соперника на Тайване. "Я была там 10 дней, съела 3,6 кг якисобы и 7,7 кг стейка", — сказала она. "Но были эти китайские гамбургеры с очень толстым тестом, которые мне действительно не удалось съесть. Мне пришлось попробовать съесть 15 штук, но что либо с большим количеством углеводов мне было очень трудно проглотить, сколько бы воды я не употребляла" .

Райна Хуанг / Фото: SWNS

Райна надеется однажды поехать в Великобританию, чтобы попробовать британскую классику в конкурентном мире пищи.

Напомним, женщина неожиданно получила наследство от родственницы, о существовании которой даже не знала. Сначала она подумала, что это шутка.

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