Война на Украине может закончиться из-за финансовых и военных истощений, согласно пророчествам Нострадамуса.

Нострадамус, известный своими мистическими предсказаниями, оставил после себя предсказания, относящиеся к 2025 году. Вот некоторые из них, привлекающие внимание в контексте современных событий.

Об этом пишет New York Post.

Конец войны в Украине

Нострадамус предполагал, что финансовые трудности и истощение ресурсов могут привести к завершению продолжительного военного конфликта, который может касаться войны между Россией и Украиной. Он писал:

"Долгой войной истощилось все войско, так что не нашлось денег для солдат; вместо золота и серебра придут они к кожаным монетам, галльской меди и полумесяцу месяца".

Упоминание о галльской меди и полумесяце может указывать на возможную роль Франции и Турции, которые поддерживают Украину и могли бы стать посредниками в мирном процессе.

Чума и новые войны в Англии

Нострадамус также предрек тяжелые времена для Англии, где она может столкнуться с "древней чумой", которая будет "хуже врагов", а также с "жестокими войнами". Это может быть намеком на внутренние конфликты, в том числе напряженные отношения среди членов королевской семьи.

Взрывы в небе и конец света

Известный астрономический пророк предполагал, что в будущем Землю может потрясти приближение великого астероида. Он писал:

"Из космоса поднимется огненный слой, Предвестник судьбы, умоляя мир. Наука и судьба в космическом танце, Судьба Земли, второй шанс".

Несмотря на непредсказуемость эти слова могут указывать на возможные глобальные катастрофы, касающиеся как изменения климата, так и угрозы от космических тел.

Бразильские лесные катастрофы

Пророчества также затрагивают экологические катастрофы. В одном из отрывков Нострадамус пишет о "саде мира", находящемся рядом с новым городом, и его увлечении:

"Сад мира близ нового города, На пути пламенных гор: Он будет захвачен и брошен в Ванну, вынужден пить воду, отравленную серой".

Это может быть аллюзией на вырубку лесов Амазонки и потенциальные природные катастрофы, например наводнения или извержения вулканов.

Расцвет "Водной империи"

Прогнозируется также создание "Водной империи", которая возникнет на волнах глобальных катастроф:

"Из глубин поднимется правитель, Среди наводнений, достигающих небес. Империи будут падать, и на их месте появятся новые волны, Водная империя, из царства океана".

Это может указывать на возникновение нового мощного политического образования, которое будет базироваться на водных ресурсах или будет следствием глобальных климатических изменений.

Предсказания Нострадамуса, как обычно, оставляют много вопросов и интриг. Сбудутся ли его пророчества или это только метафоры, время покажет. Но в любом случае, будущее выглядит непредсказуемо и преисполнено изменений.

Напомним, выдающийся ученый Исаак Ньютон, совершивший революционные открытия по физике и математике, но одновременно глубоко религиозным человеком, предположил, что мир в привычном для нас виде перестанет существовать уже в 2060 году.

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