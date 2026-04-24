Прогулки с собакой весной: как справиться с натянутым поводком без стресса

Собака

Многие владельцы собак замечают одну и ту же смену с приходом весны — прогулки внезапно становятся вдвое длиннее. Ранее спокойно гулявшие животные начинают часто останавливаться, тянуть поводок или отвлекаться на каждый запах. По мнению экспертов, эти изменения обусловлены резким усилением появляющихся на улице ароматов в это время года.

Об этом пишет Daily Mail.

Вместо того чтобы бороться с любимцами на каждом шагу, специалисты советуют просто позволить им исследовать окружающий мир. Обоняние собаки в десятки тысяч раз сильнее человеческого, что позволяет ей чувствовать запахи, которые мы даже не замечаем. Зимой из-за низких температур и низкой активности дикой природы пахучих следов в парках немного. Однако с потеплением растения начинают выделять интенсивные ароматы, а активность животных растет.

«Весной окружающая среда становится намного богаче запахами растений и диких животных. Для собак это создает множество новой информации для изучения. Обнюхивание позволяет им собирать данные о других животных, территории и окружающей среде, поэтому прогулки в это время могут быть более медленными», — объясняет Джо Хиндс, сертифицированная специалист по поведению собак компании Years.

Главные ошибки владельцев

Хотя такое поведение естественно, реакция хозяев может испортить прогулку обоим. Эксперты выделяют несколько критических ошибок:

Чрезмерное натяжение поводка: это усугубляет стресс и может спровоцировать агрессию.

Наказание за обнюхивание: не стоит ругать собаку за естественное занятие, являющееся формой умственной стимуляции.

Спешка: скорые прогулки лишают животное возможности эмоциональной регуляции.

Непоследовательная дрессировка: противоречивые сигналы лишь усугубляют проблему тяги поводка.

«Обнюхивание — это важная форма умственной стимуляции. Возможность изучать предметы во время прогулок помогает животным расслабиться и лучше регулировать эмоции», — добавляет Хиндс.

Как сделать прогулки приятными: советы экспертов

Лучший способ справиться с отвлечениями весной — найти баланс между дисциплиной и исследованием. Специалисты рекомендуют разрешать собаке обнюхивать все вокруг, используя при этом обучение на основе вознаграждений.

Также полезным будет:

Выбирать более тихие места для прогулок с меньшим количеством раздражителей.

Обеспечивать умственную нагрузку дома, чтобы уменьшить чрезмерное возбуждение на улице.

Проявлять терпение. Собаки не упрямятся — они просто реагируют на ставшую слишком интересной среду.

В то же время ветеринары из Утрехтского университета (Нидерланды) предостерегают: иногда изменения в поведении могут свидетельствовать о боли. Ученые выделили 17 признаков, которые владельцы часто игнорируют. Среди очевидных симптомов — хромота или отказ от игр. Однако существуют и менее понятные признаки: облизывание носа, частое зевота или интенсивное обнюхивание воздуха.

Исследования показывают, что только половина владельцев способна распознать такие симптомы, как ночное беспокойство или чрезмерная привязанность, которые действительно могут указывать на проблемы со здоровьем.

«Весна — это волнующее время для собак, их мир внезапно наполняется жизнью. Понимание этого сделает прогулки более приятными и для животного, и для его владельца», — заключает Джо Хиндс.

Напомним, по словам ветеринаров, собаки часто ложатся на одежду своих хозяев, поскольку знакомый запах действует на них успокаивающе и создает чувство безопасности. Благодаря своему чрезвычайно развитому обонянию, животные ищут аромат владельца, чтобы расслабиться, особенно когда нервничают.

В то же время, специалисты предупреждают, что собаки способны улавливать и запах стресса хозяина на одежде, что может передавать тревогу и им.