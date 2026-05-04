Проходные комнаты в СССР: почему их строили в советских квартирах и какую правду скрывает эта планировка

Оно отражало тогдашнюю логику государственного строительства жилья, где главными были быстрота, массовость и экономия ресурсов.

В советской системе жилье рассматривалось, прежде всего, как социальный инструмент, а не как пространство для индивидуального комфорта. На первый план стояли интересы коллектива, поэтому потребность в отдельной частной зоне для каждого члена семьи почти не учитывалась. Многие люди в тот период переезжали из коммунальных квартир или бараков, где личное пространство было роскошью, и даже небольшая отдельная квартира с проходной комнатой воспринималась как существенный шаг вперед в качестве жизни.

Еще одним ключевым фактором была масштабная жилищная программа СССР. Государство стремилось максимально быстро обеспечить население кровом над головой, поэтому архитекторы работали в условиях жесткой экономии площади и материалов. Строительство упрощали: отказывались от длинных коридоров, лишних перегородок и нефункциональных зон. В результате проходная комната становилась практичным решением, позволяющим эффективно использовать каждый квадратный метр.

Важную роль играл и тогдашний образ жизни. Режим дня большинства семей был относительно унифицированным: работа, обучение, бытовые дела, отдых. Потому постоянное прохождение через комнату не воспринималось как критический дискомфорт. В вечернее время это пространство, как правило, превращалось в общую зону для всей семьи, где происходило основное общение.

Отдельно следует учитывать и идеологический подтекст такого планирования. Общие просторы в квартирах формировали модель «коллективной жизни», где личные интересы подчинялись всеобщему. Таким образом, архитектура выполняла не только утилитарную функцию, но и воспитательную — она влияла на поведение людей, закрепляя в повседневности советскую модель сожительства.

