Прохожие разбили стекло, чтобы спасти младенца из запертой машины в бешеную жару — видео

Отец ребенка случайно запер ключи от авто внутри.
Очевидцы сняли на видео момент, как отец отчаянно пытался проникнуть в свою машину после того, как случайно запер ключи и ребенка внутри в безумную жару.
Инцидент произошел на автостоянке в Арлингтоне, штат Техас, США. Температура на улице была 37 градусов по Цельсию.
Прохожие быстро поспешили ему на помощь. Так, один мужчина ударил молотком в лобовое стекло и пробил в нем дыру. Затем женщина пролезла через отверстие и отдала младенца, вероятно, отцу.
@lindahdz91 Baby locked in car.. hope baby is okay no sure who vehicle or whos baby it is #awarness #baby #harlingen #956 ♬ original sound — user4362240051779
Ролик стал вирусным в Сети, собрав более 5,5 млн просмотров. В комментариях пользователи признались, что очень беспокоились за ребенка.
- Бедный малыш! Сейчас в Арлингтоне такая жара
- Надеюсь, с ребенком все хорошо
- Больно смотреть. Даже страшно представить, что могло произойти
- Слава Богу, что это не закончилось трагедией
Напомним, в Сети появилось видео, как собака спасла хозяйку с редкой болезнью. Пес достал таблетки и воду из холодильника.
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