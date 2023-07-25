Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Прохожие разбили стекло, чтобы спасти младенца из запертой машины в бешеную жару — видео

Прохожие разбили стекло, чтобы спасти младенца из запертой машины в бешеную жару — видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Прохожие разбили стекло, чтобы спасти младенца из запертой машины в бешеную жару — видео

Прохожие разбили стекло автомобиля, чтобы спасти младенца / Фото: скриншот с видео

Отец ребенка случайно запер ключи от авто внутри.

Очевидцы сняли на видео момент, как отец отчаянно пытался проникнуть в свою машину после того, как случайно запер ключи и ребенка внутри в безумную жару.

Инцидент произошел на автостоянке в Арлингтоне, штат Техас, США. Температура на улице была 37 градусов по Цельсию.

Прохожие быстро поспешили ему на помощь. Так, один мужчина ударил молотком в лобовое стекло и пробил в нем дыру. Затем женщина пролезла через отверстие и отдала младенца, вероятно, отцу.

@lindahdz91 Baby locked in car.. hope baby is okay no sure who vehicle or whos baby it is #awarness #baby #harlingen #956 ♬ original sound — user4362240051779

Ролик стал вирусным в Сети, собрав более 5,5 млн просмотров. В комментариях пользователи признались, что очень беспокоились за ребенка.

  • Бедный малыш! Сейчас в Арлингтоне такая жара
  • Надеюсь, с ребенком все хорошо
  • Больно смотреть. Даже страшно представить, что могло произойти
  • Слава Богу, что это не закончилось трагедией

Напомним, в Сети появилось видео, как собака спасла хозяйку с редкой болезнью. Пес достал таблетки и воду из холодильника.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
16к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация