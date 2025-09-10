Произойдет ли на Земле еще одно массовое вымирание: ученые сделали новое исследование

Ученые сделали новый прогноз / © iStock

Реклама

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны и Гарвардского университета, опровергает популярную теорию о том, что Земля находится на пороге шестого массового вымирания. Хотя потеря биоразнообразия является реальной проблемой, анализ показывает, что нынешние темпы исчезновения видов значительно ниже, чем в предыдущие геологические периоды.

Об этом пишет издание CNN.

Исследователи Джон Виенс и Кристен Сабан проанализировали данные Международного союза охраны природы (IUCN) по 163 022 видам растений и животных. В центре их анализа — вымирание на уровне родов (genus) с 1500 года. Род — это биологическая классификация, которая объединяет несколько родственных видов. Например, род Canis включает волков, собак, койотов и шакалов.

Реклама

Согласно выводам, опубликованным в журнале PLOS Biology, за последние 500 лет вымерло 102 рода — 90 родов животных и 12 родов растений. Это составляет лишь 0,45% от общего количества проанализированных родов. Также исчезли 10 семейств (группа родов) и 2 ряда (группа семейств).

Виенс отмечает, что большинство этих вымираний пришлось на птиц (37 родов) и млекопитающих (21 род) и произошло на островах, таких как Новая Зеландия, Гавайские и Маскаренские острова. Эти среды, по его словам, особенно уязвимы для инвазивных видов, завезенных людьми, и не отражают общую тенденцию на планете.

Замедление темпов исчезновения

Авторы исследования утверждают, что темпы вымирания родов не ускоряются, а наоборот — замедляются. Наиболее интенсивные периоды исчезновения пришлись на конец XIX — начало ХХ века. Ученые связывают это замедление с интенсификацией усилий по охране природы.

«Каждое отдельное вымирание — это трагедия, и этого никогда не должно было произойти», — подчеркнул профессор Виенс. В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация не соответствует определению массового вымирания, которое обычно характеризуется исчезновением 75% всех видов в течение геологического периода. За 4,5 миллиарда лет истории Земли таких событий было всего пять.

Реклама

Разные взгляды в научном сообществе

Вышеприведенное исследование противоречит выводам другой работы 2023 года, авторы которой утверждали, что «мы находимся в шестом массовом вымирании». На это Виенс ответил, что предыдущее исследование было основано только на 5400 родах позвоночных, исключая рыб, насекомых и растения.

Герардо Себальос и Пол Эрлих, авторы той работы, в свою очередь, заявили, что их анализ указывает на потерю видов и родов в тысячи раз быстрее, чем в естественных условиях. По их мнению, концепция шестого массового вымирания и кризис биоразнообразия тесно взаимосвязаны.

Другие эксперты, такие как Стюарт Бутчарт из BirdLife International, считают споры о терминологии «отвлечением». По его словам, нынешние темпы исчезновения видов — независимо от того, соответствуют ли они критериям массового вымирания, — являются серьезной угрозой для человечества.

Он подчеркнул, что массовое вымирание в геологическом времени происходит чрезвычайно быстро, но на это все равно уходят тысячи лет. Поэтому, по его словам, очень сложно сказать, являются ли последние века началом очередного массового вымирания.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в христианском сообществе появился новый всплеск обсуждений о возможном приближении конца света и точную дату Судного дня. И уже известна дата, когда это должно произойти.