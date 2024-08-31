"Произойдет событие, которое удивит всех": экстрасенс предсказал изменения на фронте и сделал заявление о переговорах с РФ

Экстрасенс, эзотерик, целитель Андрей Душко сделал прогноз на полгода. Он отметил, что после февраля 2025 могут начаться мирные переговоры.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Крыло поломано у птицы и все, что справа отпало. Мы знаем, что РФ использует на гербе птицу. И сломанное крыло - вероятно произойдут такие события, что все, что будет у границы с Украиной отпадет. Скорее всего в сентябре-октябре не будет идти речь о переговорах. Ноябрь - будут победы. В Украине разоблачат очень важного человека. Скорее всего в ноябре будет много отставок. Декабрь - будет раскол во власти, но украинцы будут чем-то довольны", - сказал он.

Андрей Дуйко также сделал предсказания и на 2025 год: "В январе - будет резонансное событие, которое удивит всех. Февраль - Украина изменила вектор политики, приближается финал неудачи на фронте. Я не скажу, что это конец (войны - ред.), но возможно после этого в будущем начнутся переговоры".

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